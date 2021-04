El lalinense Carlos Blanco pone fecha a su regreso

El año 2020 fue duro para muchos deportistas, especialmente para aquellos abocados a realizar una larga preparación física para un tramo concreto de la temporada y que finalmente no pudieron competir por culpa del COVID. Un buen ejemplo es el del culturista lalinense Carlos Blanco, un hombre que se había marcado objetivos ambiciosos para un año que debía ser importantes en su carrera deportiva y que acabó con solo una competición en su cuenta. “Participé en el Mundial de Culturismo pero no estaba centrado y las cosas no salieron bien”, lamenta el lalinense, quien apuesta por pasar página y centrarse en un 2021 que trae nuevas perspectivas.

Blanco reconoce que a estas alturas todo apunta a que podrán celebrarse competiciones en los últimos meses del año. En esa época centrará sus grandes objetivos. El primero será en septiembre, con la disputa del Arnold Classic Europe en Sevilla. Poco después, el primer fin de semana de octubre, está calendado el Míster Universo, que tendrá lugar en Marbella. Para finalizar, el segundo fin de semana de octubre acudirá al Campeonato Sudamericano, de buen recuerdo ya que ya sabe lo que es ganarlo. En esta ocasión se celebrará en Argentina. Por el medio podrían ir apareciendo otras pruebas, en las que poder aprovechar su estado de preparación.

El lalinense explicó que iniciará una preparación específica en el mes de junio. “Ahora estoy ajustando pero ya estoy bastante en forma”, explicó un hombre que espera realizar un buen papel y disfrutar al máximo en su regreso a la competición.