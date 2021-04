El Estradense da un paso de gigante

El Estradense dio ayer un importante paso en la fase de ascenso después de vencer por 2-0 al Silva. Este resultado, unido a la derrota del Villalbés en el campo del Rápido de Bouzas y al empate del Choco con el Fabril, deja a los rojillos como líderes de la fase con dos partidos por jugarse. Cuentan con 43 puntos, los mismos que el Villalbés y con dos más que el Choco. La próxima jornada además, sus dos rivales se verán las caras, por lo que uno o los dos se dejarán puntos. Ante el conjunto coruñés, los de Mariano volvieron a mostrar su buen momento de forma, sumando cuatro victorias en las cuatro jornadas en esta fase. Fue un partido duro y poco vistoso en su primera mitad pero todo cambió en la segunda, especialmente tras el primer tanto. A partir de ahí solo hubo un equipo sobre el campo.

El Silva llegaba a A Estrada sin opciones de meterse en la fase final pero no por ello fue un equipo fácil de superar. Los de Bardanca mostraron sus cartas habituales, con gran despliegue físico, poco tiempo de juego y mucho peligro en las jugadas a balón parado. Los locales no pudieron evitar caer en el juego de guerrilla propuesto por los visitantes, con muchos problemas para aguantar el balón y casi sin acercamientos a la meta de Ríos. Juanín tuvo las únicas destacables, especialmente una al borde del descanso en la que no logró rematar en una posición forzada en el área pequeña. El Silva por su parte inquietó más, especialmente con los remates de Fiuza a balón parado. Uno de ellos llegó incluso a entrar, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Cascallar también apareció en un par de ocasión, destacando una a disparo de Yago.

En la segunda parte, el Estradense dio un paso al frente. Con más velocidad en el movimiento de balón, comenzaron a llegar las ocasiones. Porrúa golpeó el palo en un centro que se envenenó, antes de las claras ocasiones de Brais Calvo y Javicho. En pleno acoso llegaría el 1-0. Tras una larga jugada con salida de balón desde atrás, el Estradense superó la presión visitante para encontrar a Piñeiro entre líneas. El delantero se giró y puso un gran pase para la carrera de Porrúa que marcó de disparo cruzado. Solo seis minutos después llegaría el segundo. Juanín ganó en velocidad a Ríos en un pase largo y el derribo del portero fue señalado como penalti. Lo convirtió el propio mediapunta.

Con el 2-0 el Silva bajó los brazos, regalando varias ocasiones claras para el Estradense a la contra, con protagonismo de los recién entrados Edu y Mulero.