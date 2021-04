Ocho victorias, un empate y una derrota. Esa es la espectacular racha de un Estradense en las últimas diez jornadas. Los rojillos intentarán dar continuidad hoy a ese buen momento de forma en un partido que se presume clave para estar en las dos primeras posiciones al final de la fase por el ascenso a Segunda B. Después de tres victorias en tres jornadas de fase disputadas, los de Alberto Mariano se han metido en el selecto grupo llamado a pelear por esos puestos. Estradense, Choco y Villalbés se jugarán todo en las últimas tres jornadas, con poco margen de error entre ellos.

En ese punto aparece el partido que hoy a partir de las 12.00 horas disputarán en el Estadio Municipal de A Estrada contra el Silva. Los rojillos reciben a un equipo que a estas alturas ya no tiene opciones de meterse entre los dos primeros a pesar de haber jugado un partido menos. Son colistas de la fase con 30 puntos por los 40 de Estradense y Choco y los 43 del Villalbés. En este punto, los de A Estrada saben que una victoria les permitiría entrar en las dos últimas jornadas desde una posición de privilegio.

A pesar de la mala fase que ha realizado el Silva, el técnico de los rojillos, Alberto Mariano, destacó el potencial de un rival con armas par hacerles daño. “Puede parecer que el Silva es un rival fácil, pero no lo es. Al revés. Es un equipo duro, que le gusta el contacto y que hace mucho daño a balón parado. Es el tipo de equipo que se nos atraganta porque nunca dejan espacios”, afirmó. Otro punto que intentará a aprovechar el Silva es la presión de los locales. “Ellos vienen sin ninguna presión, no como nosotros, que nos jugamos mucho en una competición tan igualada como esta. Estoy seguro de que el Silva no va a venir aquí a pasearse y es un equipo que se metió entre los seis primeros de la fase norte por algo”. El partido que enfrentó a ambos en la primera vuelta cayó del lado de los rojillos, aunque el entrenador compostelano recordó que el Silva fue el único equipo capaz de “sacarlos del campo” en esta fase, aunque fuese solo durante media hora.

En este marco, Alberto Mariano apuesta por mantener la imagen y el ritmo de juego que los ha llevado a la situación actual. “Lo único que me preocupa es que estemos a nuestro máximo nivel. Debemos salir con confianza y enchufados desde el primer minuto. Sin eso no estaríamos aquí”. El técnico confía sin embargo en un equipo con la moral muy alta por la buena imagen y resultados pero que además está “disfrutando” de la “bonita oportunidad” que se ha ganado en esta fase de ascenso. “Lo están pasando bien pero también están trabajando como bestias”, afirmó.

Baja del capitán

El Estradense afronta este partido con la importante baja de su capitán Víctor Vicente. El centrocampista sufrió un golpe en el hombro en el partido del pasado domingo ante el Villalbés y no ha podido entrenar a lo largo de esta semana. Alberto Mariano alabó el trabajo que está realizando su capitán esta temporada, que comenzó con un rol secundario para terminar convirtiéndose en un fijo en el centro del campo. Con su baja todo apunta a que Vidal, Ube y Brais Calvo ocuparán las posiciones centrales, con la posibilidad también de devolver a Javicho a la medular, algo que sorprendería teniendo en cuenta su gran papel en el lateral izquierdo.

La buena noticia para el Estradense es el regreso de Juanito a la convocatoria a pesar de no estar a su máximo nivel tras su lesión.