El protagonista inesperado

“La última vez que marqué un gol fue hace dos años, cuando era juvenil de segundo año, pero si todos los que marco son así, no pasa nada”, explicó el joven lateral del Estradense, Óscar López. Suyo fue el tanto que dio la victoria a su equipo el pasado fin de semana en el campo el Racing Villalbés. Fue un tanto que llegó en el minuto 92, solo tres minutos después de que entrase en el campo. “Salí para hacer un doble lateral con Mateo por la izquierda. Si no ganábamos queríamos amarrar un empate valioso pero también debía subir si había ocasión y así lo hice. Fue una jugada por la derecha, en la que me metí entre el lateral y el central y pude rematar. No es habitual que marque pero es bonito meter un gol así”, manifestó.

El jugador, llegado el pasado verano al Estradense tras terminar sus años como juvenil, se mostró contento con su etapa en A Estrada, a pesar de que no ha logrado hacerse con un hueco en el once habitual. Primero fue Mateo el que le cerró el paso y ahora ha sido Javicho el que se ha adueñado de la posición en el lateral izquierdo. “Intento trabajar al máximo y aprovechar mis oportunidades. No es fácil teniendo en cuenta que es mi primer año como sénior. Muchos de mis compañeros están teniendo menos minutos que yo. En mi caso estoy contento porque cuento con oportunidades”, afirmó al tiempo que valoró la titularidad de Javicho. “Se dio la circunstancia de que Mateo estaba lesionado y yo sancionado y jugó él. Hizo un partidazo. Es normal que si algo funciona, no lo toques, y está jugando muy bien”, afirmó.

En cuanto a su situación en la fase de ascenso, Óscar López destacó el valor de depender de sí mismos para estar entre los dos primeros y señaló la importancia del partido del próximo domingo ante el Silva. “Nos quedan tres finales y tenemos que intentar ganarlas todas. El Villalbés tiene ventaja pero también acabamos la fase jugando contra ellos en casa y ante nuestra afición. Es una suerte”.

El lateral destacó la piña creada en el vestuario y la labor del cuerpo técnico como claves de su gran temporada. “Si tienes eso y trabajas bien, los resultados acaban llegando”, argumentó.

Una cosa de tres

En la noche del pasado miércoles, Rápido de Bouzas y Racing Villalbés jugaron el partido que tenían aplazado de la primera jornada de la fase de ascenso, con victoria para el equipo lucense. Esto deja al Villalbés como líder con 43 puntos, con Estradense y Choco tras él con 40. Por detrás se abre una brecha hasta los 33 puntos del Fabril y los 32 del Bouzas, que tiene un partido menos, el que debe jugar con el Silva, colista con 30. Tal y como está la clasificación a falta de tres jornadas, todo apunta a que los tres de cabeza se jugarán las dos plazas para la fase final. Para los rojillos será clave el seguir sumando de tres en tres en el partido del domingo contra el Silva.