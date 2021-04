“Creo que lo que yo aporto es lo que necesita en estos momentos el equipo”

Llegó al Disiclín casi de soslayo para debutar el pasado fin de semana frente al Trops en labores defensivas. Celso, el último fichaje de los de Pablo Cacheda es un veterano que llega al Arena con la clara intención de ayudar a la salvación.

–¿Cómo recibió la llamada del Disiclín Balonmán Lalín?

–Me sorprendió, la verdad. Sé que tenían a Agustín en el equipo y entiendo que buscaban otro perfil de jugador. Querían un lanzador en el lado derecho que es lo que les faltaba. Entiendo que a estas alturas de la temporada tampoco habría muchas posibilidades por ahí y de forma tan inmediata porque creo que todo se precipitó un poco por la lesión de Pachi, que aunque sea sólo para dos semanitas, no puedes esperar mucho porque ahora se hace muy cortita la liga. Cuando se hizo el acuerdo de filialidad con ellos desde Ribadavia ya se les dijo que igual que ellos nos iban a ayudar, nuestros chavales están a su disposición. Como así está siendo.

–¿Qué le parecieron sus primeros minutos en el Disiclín?

–Me vi razonablemente bien. Al ser una categoría nueva y un equipo nuevo y teniendo en cuenta que sólo tenía dos entrenamientos en un partido de máxima exigencia, ya digo que dentro de lo que cabe estuve bien. Quizás en la primera acción me cayó una exclusión que supongo fue producto de la ansiedad y las ganas de hacerlo bien.

–Los directivos y cuerpo técnico del Disiclín destacan su compromiso y actitud, ¿qué le parece?

–Me gusta que me vean así. Soy un jugador veterano y creo que lo que yo aporto es lo que necesita en estos momentos el Disiclín. Me refiero a contagiarse de esa actitud. También es cierto que el sábado el Arena ayudó porque se ve que la gente está más metida, ayudando y por eso digo que hay que echar una mano para mantener la intensidad. Entiendo que inconscientemente el año les ha ido pesando más que en la moral en la confianza de los jugadores. Me refiero a esos tiros que se fallan y que normalmente suelen entrar o esos partidos que se pierden por tan poco. Date cuenta de que los resultados que lleva el equipo este año son siempre muy ajustados y que algunas veces están cayendo del bando contrario. Ya viste que el sábado casi lo tuvimos para ganar y al final casi la tienen ellos para dejarnos en nada. Hablo de intensidad de no perderla e intentarla mantenerla el mayor tiempo posible y con la cabeza siempre arriba, que son cosas importantes en estas situaciones.

–¿Ve a su equipo con opciones de mantener la categoría?

–Por supuesto. Seguro. Yo al equipo lo veo convencido y creo que lo vamos a sacar pero bien. El puntito del otro día que parece poco ya es todo un empujón. Cada semana es una final y empieza a haber enfrentamientos que pueden partir la clasificación. En especial, esta semana y la que viene son dos auténticas finales para nosotros y lo que se pueda sumar va a ser bienvenido. Con los tres partidos más el aplazado ya podremos analizar el final de temporada y sabremos las posibilidades reales que podemos tener de mantener la categoría.

–Me imagino que estará deseando empezar a aportar en ataque con el Disiclín, ¿no es cierto?

–Claro. La dinámica de esta gente es muy buena porque es un grupo muy unido y todos de casa. Tienen una serie de mecanismos adquiridos después de tantos años que no es sólo aprenderse las jugadas. Me refiero a mecanismos que tienen que ver con la confianza porque se miran y ya saben a lo que van a jugar. Es cuestión de práctica intentar meterte en la dinámica del grupo y nada más.

–Físicamente está más cerca de Bruno o Pedro que de Roberto Álvarez. ¿En que se distinguirá?

–Como te decía, quiero darles algo un poco distinto aunque seamos muy parecidos en la tipología del físico. Yo soy más vertical y ellos son más jugones. Mi idea es eso: ofrecer un poco más de verticalidad los minutos que se pueda.