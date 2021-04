Alberto Mariano: “Rendimos mucho más de lo esperado”

El Club Deportivo Estradense es el equipo de moda de la actual Tercera División. Los rojillos cuentan por victorias sus choques en la segunda fase por el playoff de ascenso y presentan sus credenciales en una temporada que ya es histórica. A la pregunta de ¿ahora qué?, su entrenador Alberto Mariano contesta que “ahora, pues hay que seguir. Estamos dando buenas sensaciones y buenos resultados pero lo que dice la clasificación es que estamos igualados más o menos con otros dos equipos. Estamos en disposición de hacer cosas bonitas pero tampoco me gustaría decir que no hemos hecho nada porque estamos dando un rendimiento mayor de lo esperado. Sí es cierto que todavía está todo por decidir”. Añade que “uno siempre tiene ilusión. Al principio de temporada, con la continuidad del equipo, con lo que sumamos y cómo veía cómo entrenaba la gente sabía que los jóvenes, según avanzara la competición, iban a ir mejor. No te voy a decir que era impensable estar ahora así pero sí que era muy difícil”.

En cuanto al estado de euforia de los aficionados rojillos, Mariano indica que “es lo más gratificante. Sé que ha sido un año difícil para todos porque algunos han sufrido pérdidas personales e incluso económicas y a nivel moral. Si nosotros podemos ayudarles a que estén un poco más contentos, y creo que lo estamos haciendo, ya te digo que no hay nada más gratificante que la gente que nos sigue, cuando nos vea, que salga del campo contenta y que se olvide un poquito de lo que pasa ahora mismo”. Y sobre el rendimiento de los más jóvenes en Vilalba, recuerda que “de los cinco cambios que hicimos cuatro eran chicos de 19 años y, además, por circunstancias no están participando todo lo que quisieran. Me alegro mucho por todos ellos porque se lo merecen y porque a veces no tienen ese retorno que tienen otros futbolistas porque participan menos”.

El próximo partido frente al Silva en el Novo Municipal se adelanta a las 12.00 horas de este domingo y al que Vicente no llegará porque “tiene un hombro fastidiado después de que le cayeran encima”, aclara Mariano. También Juanito lo tiene complicado por sus problemas musculares.

Por último, la junta directiva del Estradense lamenta el fallecimiento el pasado domingo de Muras, uno de los históricos socios rojillos.