El Club Bádminton A Estrada brilló con luz propia este fin de semana durante la celebración del TTR Ourense de categorías Sub 13 y Sub 17 organizado por el CP Athlos y la Federación Gallega de Bádminton. Un total de 12 preseas fue el botín final de los jugadores del Coto Ferreiro en la competición de la Ciudad de As Burgas, destacando los tres oros cosechados por los hermanos Míguez durante su participación en el torneo.

La buena cosecha de metales de los de A Estrada los vuelve a situar en la élite del bádminton autonómico después de demostrar su buen estado de forma en la mayoría de las modalidades. En cuanto a los oros, Manuel Míguez se hizo con uno en el dobles masculino de la categoría Sub 17, formando una dupla intratable con su compañero del Ravachol, Xosé Manuel García Su hermano, Darío Míguez, no quiso ser menos y se proclamó bicampeón Sub 13 en el individual masculino y en el dobles masculino con Pablo Albores del Ravachol.

Por lo que respecta a las medallas de plata, en el Club Bádminton A Estrada destacaron las también hermanas Ana y María Carbia en la competición de dobles femenino de categoría Sub 17 al igual que el citado anteriormente Manuel Míguez en el individual masculino de la misma categoría.

Y los bronces fueron para Clara Lamiño en el torneo individual femenino Sub 17, David Domínguez en el individual masculino Sub 13 y en el dobles masculino Sub 13, Álex Barcala en el individual masculino Sub 17 y, también, en el dobles masculino junto a Rubén Comerón. Finalmente, Sara Sanjurjo fue tercera en el dobles femenino Sub13 formando pareja con la jugadora viguesa Marta Álvarez, del CER Vigo (Club Escola Rosalía). Desde el club que preside Rodrigo Sanjurjo se destaca la buena actuación de todos y cada uno de sus integrantes en un campeonato donde se reunieron algunos de los mejores jugadores de cantera de Galicia.