Celso Ramón Sotelo Lorenzo, de 37 años, es el último fichaje del Disiclín Balonmán Lalín. El lateral izquierdo diestro del Carnes do Ribeiro, filial de los rojinegros, se suma al conjunto de Cacheda durante la fase de permanencia en sustitución del argentino Agustín, “Chicha”, Labartete, al que los del Arena le han dado la baja. Al respecto, el presidente Mario López señala que “no te puedes imaginar lo difícil que fue comunicarle a Agustín que ya no contábamos con él porque no había cumplido los objetivos”. De todas formas, el argentino ya forma parte de las filas del Reconquista de Vigo, donde espera reconducir su trayectoria deportiva.

En cuanto a la última incorporación, López destaca de Celso que se trata “de uno de los máximos goleadores de la categoría, que siempre estuvo en su tierra, Ribadavia, y al que el cuerpo técnico le dio su visto bueno”. En este sentido, el presidente rojinegro también desvela que la entidad intentó fichar a jugadores de Cisne, Cangas y Valladolid “pero no hubo forma de que sus clubes los dejaran marchar”.

Por último, los de Cacheda regresan hoy a su particular lucha por la permanencia midiéndose, a partir de las 19.00 horas, en el Lalín Arena, al líder del grupo Trops Málaga.