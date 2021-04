Los integrantes del GTR-Galaico Trail Run dezano, Emilio Montilla y Alina Cimpean han sido seleccionados para participar en la primera prueba del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Carreras por Montaña que se celebra el próximo día 2 de mayo en la localidad de Torres de Mágina, en la comarca de Sierra Mágina, en la provincia andaluza de Jaén.

Ambos firmaron una excelente actuación en las pruebas de preselección que se realizaron a lo largo del mes de marzo en el Candán y su buen estado de forma fue recompensado por el seleccionador Estivel Martínez.

Emilio Montilla “Milo”, es un habitual de la Selección Gallega y, superados los cincuenta años, sigue siendo uno de los mejores trail-runners de Galicia. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se proclamó campeón máster 50 en el Trail Trilos de Pastor celebrado en la localidad portuguesa de Batalha. Por su parte, Alina Cimpean vestirá por vez primera la camiseta del combinado autonómico.

Montilla y Alina Cimpean competirán en la prueba de 28 kilómetros de la Mágina Sky Race, una carrera en línea que según la organización será “simple pero compleja”, con 2.250 metros de desnivel positivo y una altura máxima de 1.745 meros. Los deportistas dezanos formarán parte de un combinado gallego en el que destacan figuras del trail gallego como Elpidio Gómez, Samuel Saborido, María Ferreiro o Silvia Casal.

Una campeona forjada en solo tres años

El de Alina Cimpean es un caso especial en una disciplina deportiva tan dura como la de las carreras de montaña. La lalinense de 27 años se inició en este mundo hace solo tres años, tiempo en el que se ha convertido en una de las mejores corredoras gallegas. Tras su paso por las Herdeiras de Dhais de Fútbol Gaélico, la dezana de origen rumano se animó a probar en este deporte aconsejada por un amigo del GTR. “Estuve en las Herdeiras y fue un orgullo estar con ellas pero yo no sirvo para los deportes de equipo. Soy demasiado competitiva y tengo mucho carácter. Este deporte se me amolda mejor porque puedo ir sola y a mi aire”, explica Alina. Ese carácter competitivo fue clave en su gran progresión en el mundo del trail. “El primer trail que corrí fue el de Vilatuxe, hace tres años. Hice la carrera corta y estuve una semana sin poder andar. Me dolía todo”, recuerda. La lalinense descubrió sin embargo una nueva pasión, el monte. “Siempre que alguien me llama para salir a correr a la montaña me apunto”, afirma. Su rendimiento fue mejorando poco a poco, tanto que el 2019 terminó con catorce trofeos en su cuenta y la experiencia de haber corrido en los Picos de Europa. Su progresión se frenó en el 2020 por el COVID. Ahora, la lalinense ha regresado a la competición y de nuevo con buenas sensaciones. Su estado de forma le ha servido para ganarse la convocatoria del entrenador gallego tras los entrenamientos realizados en la comarca. “Es la primera vez que voy con Galicia y la primera vez que me pasa algo así”.