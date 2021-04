El Estradense derrotó hoy por 5-1 al Deportivo B en un partido que los mantiene en la parte alta de la clasificación de la liguilla de ascenso a Segunda División B. Los rojillos firmaron una gran actuación ante el Fabril, especialmente a la hora de maniatar a un rival con grandes individualidades pero que no encontró en ningún momento los espacios para poner en apuros a Cascallar. Los rojillos sin embargo sí supieron aprovecharse de la adelantada defensa de los visitantes, con transiciones rápidas que les dieron las mejores ocasiones. Vicente adelantó a los de Alberto Mariano con un cabezazo a los 23 minutos. Cambón empató diez minutos después en un saque de córner. Antes del descanso, un penalti sobre Vicente lo aprovechó Ube para poner el 2-1. La segunda parte fue un quiero y no puedo del Deportivo. Los rojillos ampliaron su cuenta con un penalti forzado y convertido por Juanín y sentenciaron en el tramo final con dos contras finalizadas por Edu.