El Bandeira descarta iniciar los entrenos por el momento

La Sociedad Deportiva Bandeira emitió un comunicado anunciando su intención de no regresar por el momento a los entrenamientos ante la situación que se está viviendo por el coronavirus. Esta decisión se extenderá hasta que la situación mejore.

"Es un momento muy precipitado para el inicio del fútbol no profesional como de categorías inferiores, sobre todo cuando se trata de una actividad de ocio y no lucrativa. Esto se trata de un ejercicio de responsabilidad por parte de toda la sociedad gallega y nosotros, como junta directiva, no queremos cometer errores ni irresponsabilidades", explicaron desde el equipo, que cuenta con diversas categorías de base, además de equipo sénior.

"Desde la junta directiva no queremos riesgos con la salida. Ni tampoco que un posible error por nuestra parte pueda condicionar vuestro día a día. Ante eso queremos comunicar que no habrá entrenamientos ni otras clases de actividades promovida por el Bandeira hasta nueva orden", apuntan una vez analizadas las pautas marcadas a nivel sanitario, que ven complicado poder con la logística de la que disponen.