La razón puede con la fe

El Disiclín Balonmán Lalín cayó derrotado ayer por un ajustado 30-29 en el derbi de rivalidad con el Atlético Novás. El choque se movió en su mayor parte en el terreno del equipo rosaleiro, que impuso su mayor físico y sus lanzamientos lejanos ante un rival al que le costó imponer su ritmo de juego y que no supo encontrar huecos en una defensa dura y de peso.

Los locales llegaron a tener una ventaja de siete goles al inicio de la segunda parte, un resultado que hacía justicia a lo visto y que parecía dejar a los rojinegros fuera de la pelea por los puntos. El equipo de Cacheda sin embargo volvió a demostrar que el corazón será una de sus principales armas a la hora de conseguir la permanencia en Plata. Los lalinense se jugaron el todo por el todo en veinte minutos finales de ritmo vertiginoso. El intercambio de goles suicida no pudo salir mejor y los visitantes comenzaron a recortar poco a poco la diferencia en el marcador. La salida de Durán a la pista les permitió correr y ahí lograron hacer daño a un Novás que no se dio cuenta de lo que se le venía encima hasta que vio como el partido se igualaba (29-28) a falta de 32 segundos. En el momento clave sin embargo, Martín colocó el 30-28, con Roberto anotando el último gol sobre la bocina.