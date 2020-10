El Estradense comienza la temporada recibiendo al Barco en el Municipal

Edu es una de las nuevas caras en el equipo estradense esta temporada.

El Estradense recibe hoy a partir de las 17.00 horas en el Estadio Municipal de A Estrada al Barco en la primera jornada de la Tercera División gallega. Este encuentro supondrá el regreso a la competición liguera de los rojillos siete meses después de que el confinamiento por el coronavirus obligase a parar la temporada pasada. Los rojillos afrontan ahora una competición diferente, dividida en dos grupos y fases, y con muchos interrogantes por la situación a nivel sanitario. Los de Alberto Mariano volverán a partir con el objetivo de la permanencia, más complicado este año con ocho descensos directos. Su camino arranca con un duro partido ante un rival llamado a pelear por el ascenso a Segunda B.

"Siete meses sin competir son muchos y eso se va a notar en las primeras jornadas. Será difícil ver el mejor nivel de inicio", afirmó Mariano, quien defendió la apuesta del club por la continuidad. "Es algo que nos puede dar réditos porque necesitamos menos tiempo para ajustar. Aquí todos los futbolistas se conocen y saben los sistemas. Eso es un plus. Además, este bloque es un año más veterano, con lo cual deberíamos ser un poco mejores", apuntó. "Además, han llegado futbolistas que nos aportan cosas nuevas, como Emilio, un centrocampista con llegada desde segunda línea, o Edu, que tiene más perfiles que Borja".

En cuanto a su rival, Mariano destacó el potencial de un bloque creado para meterse en el play off de ascenso y que se mantiene casi inalterable con respecto al que dio buenos resultados el año pasado. "Es un equipo con el presupuesto, la continuidad y la veteranía para estar arriba", afirmó, aunque defendió las posibilidades de su equipo para hacerle daño, algo que ya hizo la pasada temporada. "Tenemos que jugar a lo que queremos y que no se sientan cómodos. Nos pueden ganar por calidad pero no por ganas", aseguró.

Para este partido, Mariano no podrá contar con Vicente, con molestias en un tobillo, ni con Jorge, todavía recuperándose de su lesión de larga duración. La lista de bajas se completará salvo sorpresa con el central Martín Sánchez, con molestias en los cuadriceps. En la lista de convocados entrará por ello el jugador del filial Ángel. Los juveniles Dacosta y Less también tienen opciones de entrar.

En el plano extradeportivo cabe recordar que los aficionados podrán acudir al campo, aunque con fuertes medidas sanitarias que obligarán a recortar plazas en las gradas para guardar la distancia mínima. El Estradense abrió hace días la reserva previa de entradas y se ha pedido a los aficionados que acudan con tiempo al campo para ir asignando espacios a cada uno. Las puertas estarán abiertas desde las 16.00 horas.

Vista Alegre Estudiantil

Por su parte, el Vista Alegre Estudiantil vivirá hoy un partido histórico en el campo del Viveiro. El equipo nacido en Loimil pero ahora residente en Santiago disputa el que será su primer partido en Tercera División. Gonzalo Lestayo ha convocado a todos su efectivos con el objetivo de sumar sus primeros puntos en liga.