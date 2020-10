Estudiantil y Vista Alegre rompen su relación

La historia conjunta iniciada por Estudiantil y Vista Alegre ha durado solo unos meses. La mala relación entre ambas directivas ha terminado derivando en una rotura de relaciones, algo que sin embargo no cambiará el plan del equipo nacido en Loimil de cambiar su sede oficial a Santiago. El club pretender continuar jugando esta temporada en el campo de Santa Isabel y mantendrá el nombre de Vista Alegre-Estudiantil. Igualmente, cambiará sus colores para vestir de azulgrana como el Vista Alegre. Desde el Estudiantil apuntaron además que las relaciones con el Concello de Santiago son buenas y su intención sigue siendo crear un proyecto a largo plazo.

La falta de relaciones supone sin embargo la ruptura del acuerdo de filialidad entre ambas entidades. El Estudiantil, que carece de base, buscaba en el Vista Alegre el poder contar con una cantera sobre la que apoyarse. Apuntaron sin embargo que el club compostelano ya anunció su decisión de no competir esta temporada, por lo que no supondrá ningún cambio en ese sentido. Sin embargo, sí han comunicado el cese del hasta ahora secretario, José Mosquera "Che", el expresidente y representante del Vista Alegre en la directiva del club. Desde el Estudiantil alegaron una "dejación de funciones" por parte del secretario y explicaron que el trabajo al que se comprometió tuvo que ser asumido por otros directivos y colaboradores.

Desde el Vista Alegre por su parte anunciaron la ruptura de relaciones a través de las redes sociales y se desmarcaron de lo que consideran un trato injusto con los jugadores. "Los tratan como ganado", explican. "En el Vista Alegre priman los jugadores, la cantera y unos valores".