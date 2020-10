Mariano: "Este año toca ser solidarios y consecuentes; lo primero es la salud"

El entrenador del Club Deportivo Estradense es de los que piensa que empezar este fin de semana la competición es lo mejor para todos. Alberto Mariano señalaba, ayer, que "lo primero siempre es la salud de todos los que participamos en la competición. También es cierto que no hay nada nuevo desde hace un mes. Es lógico pensar que los clubes tuvieran que estar preparados y que la federación debería haber subido algo más en lo económico por el tema de los controles. Si no es posible empezar con todas las medidas de seguridad, lógicamente esperar una semana no nos iba a matar a nadie. Llevamos esperando mucho tiempo y por eso a mi me gusta empezar porque llevamos esperando mucho tiempo". De todas formas, el técnico reconoce que "el asunto es engorroso, pero hay que dedicarle tiempo y horas de estudio para ver cómo puedes hacer. Indudablemente se podía hacer porque nosotros ya lo hemos hecho con la Copa y salió todo bien".

Sin embargo, Mariano piensa que todavía quedan aspectos que pulir porque, añade, "lo que me gustaría es que hubiera una normativa clara al respecto. No puede haber lugar a dudas. Hay que saber qué hacer si tengo un positivo o cerca de alguno, si podemos entrenar o no, etcétera". Considera que "en este caso, la federación ha sido inteligente porque ha dejado fechas libres en medio de la temporada. Es lógico que haya un positivo, así que los partidos que no se puedan disputar se tendrán que jugar en el parón de Navidad o en los otros tres parones que han colocado en el calendario de competición. Este año toca ser solidarios y consecuentes."