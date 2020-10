Un lalinense en la estela de Carlos Sainz

El príncipe Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel han logrado este fin de semana la victoria en el Rallye de Andalucía, prueba previa al Dakar de 2021. Carlos Sainz y Lucas Cruz han acabado en segunda posición por delante de Bernhard Ten Brinke, Al-Attiyah y Yazeed Al-Rajhi. El copiloto lalinense José Luis Conde y el ourensano Félix Macías dieron la campanada en la prueba andaluza tras colocar en un meritorio quinto puesto a su Toyota privado.

El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), con el francés Matthieu Baumel como copiloto, se proclamó este sábado vencedor del Andalucía Rally en la modalidad de coches y fue el triunfador de una prueba catalogada este año como la antesala del Dakar 2021. Sin embargo, la gran sorpresa la han dado Félix Macías y el lalinense José Luis Conde (Toyota), que a base de consistencia terminaron quintos en la general detrás de los tres ocupantes del podio y de todo un Stéphane Peterhansel (Mini) que ha tenido una carrera muy convulsa en tierras andaluzas. La prueba viene a sustituir a la Baja Almanzora, pero sin puntuar para el certamen nacional de Rallyes TT, pretende sustituir en este año al Rallye de Marruecos como prueba referente de ensayos del Dakar 2021, y tuvo pre-inscripción para la Copa del Mundo de Rallyes.

El piloto José Luis Conde Lamela forma parte también desde hace años de la Escudería Lalín-Deza, además de residir en la capital dezana. Mientras tanto, Macías vive en Ponferrada, aunque nació en el Barco de Valdeorras. Conde recuerda que "empecé a correr con Félix, luego estuvimos sin correr una temporada y cuando empezó a pasarle por la cabeza hacer todoterreno, me llamó y hasta hoy". Conde reconoce que en Andalucía "lo hemos pasado muy bien y estamos muy contentos con el resultado. Hemos planteado una carrera de menos a más para ir cogiendo confianza con el coche y hacer una buena puesta a punto para las últimas carreras. Y en los dos últimos días nos dedicamos a correr un poquito más porque ya teníamos todo bastante bin encarrilado".

El copiloto dezano asegura que "al final, el quinto puesto en la clasificación general es un objetivo que hubiéramos firmado cuando decidimos venir a correr el Andalucía Rally. Hemos acabado justo detrás de todos los jefes que están mandando a día de hoy en el campeonato del mundo. Para nosotros, que somos un pequeño equipo humilde y privado, esto es algo increíble y antes de empezar incluso inalcanzable".

Por otro lado, el copiloto José Luis Conde Lamela tampoco se olvida del Rali do Cocido, una prueba que este año no se va a poder celebrar "por motivos de seguridad y no por otra cosa. Al principio, la idea era la de hacerlo pero justo la fecha en la que estaba programado fue cuando apareció todo el tema este del coronavirus y por seguridad decidieron no hacerlo".