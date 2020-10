Un tercero sin medalla

Tras un largo parón por el coronavirus, Mehdi Nabaoui ha regresado a la competición y lo hecho por la puerta grande, con un tercer puesto en el 5.000 del Campeonato de España Sub-20 que no figuraba entre sus objetivos. El estradense sin embargo no ha podido colgarse la medalla al no tener todavía la nacionalidad española.

Medhi Nabaoui inició en este 2020 una nueva etapa. Terminado su paso por la categoría juvenil, el estradense de origen marroquí entraba en la Sub-20 sin haber conseguido todavía la nacionalidad española a pesar de los numerosos años que lleva en la villa. Nabaoui sigue luchando por conseguir esa nacionalidad, ahora por su cuenta al ser mayor de edad. Sin embargo, se trata de un proceso muy largo y siempre bajo sospecha al tratarse de un deportista.

Mientras se soluciona, el atleta del Narón sigue demostrando su cualidades. Así lo hizo el pasado sábado en el Campeonato de España Sub-20, una competición que no figuraba inicialmente dentro de un calendario lleno de incertidumbre por el coronavirus y las numerosas cancelaciones pero al que decidió acudir. Nabaoui terminó logrando un tercer puesto en la prueba de los 5.000 metros, por delante de algunos de los mejores especialistas de España.

Sin embargo, y a pesar de su tercera posición, la medalla de bronce en este campeonato nacional no fue para él, sino para el cuarto clasificado. A no poseer la nacionalidad española, el estradense puede competir y su marca será oficial, además de sumar puntos para el ránking, pero no puede optar a medallas ni a subir al podio. Esta situación viene produciéndose desde principio de temporada y ya en la temporada de cross se quedó sin medalla en el Nacional a pesar de terminar segundo.

El entrenador de Nabaoui, el estradense Ángel Fernández, explicó que se trata de una situación temida desde hace años y que han tratado de evitar sin éxito. Todo pasaba por una nacionalización del atleta, que cumple con creces los requisitos en cuanto a años de residencia en el país. Sin embargo, al ser menor de edad, este proceso pasaba porque sus padres obtuviesen la nacionalización, algo que nunca llegó a producirse.

Ahora, y una vez cumplidos los 18 años, Nabaoui ha iniciado los trámites por su cuenta. Se trata sin embargo de un proceso muy largo que se puede prolongar dos o más años, con el agravante además de la paralización provocada por el coronavirus. Además, una vez arreglado el papeleo debe ser la IAAF la que autorice que Nabaoui pueda competir con España, una medida que alarga el proceso y que viene derivada de una época en la que se realizaron varias nacionalizaciones de atletas exprés.

Este largo proceso deja al joven atleta estradense en una complicada situación, a la que se suma el difícil escenario que deja el coronavirus. Nabaoui ni siquiera contaba con el pasado Nacional, al que decidió acudir como un test para analizar su preparación con vistas a la temporada de cross que arranca en unos meses. La prueba sin embargo no salió mal, con una gran actuación y bajando de los 15 minutos.

El atleta tenía como primer objetivo el cross de Atapuerca, en el que ya regaló grandes actuaciones en temporadas anteriores. La cita sin embargo ya ha anunciado su cancelación. Ahora le quedan las pruebas de Soria y Sevilla, las dos más importantes del cross nacional, aunque todavía están en aire. Su cancelación podría echar abajo todo su preparación de los últimos meses.

A pesar de su situación, el deportista ahora en las filas del Narón sigue contando con apoyos de patrocinadores, especialmente New Balance, su principal respaldo a la hora de equiparse.