Iván Ares y David Vázquez firman una estelar actuación en Fafe

El equipo Ares Racing firmó una gran actuación en el máximo certamen continental de rallies, peleando de principio a fin con los mejores pilotos del FIA European Rallye Championship. La dupla formada por Iván Ares y el estradense David Vázquez sumó el mejor resultado de la temporada de un Hyundai I20 R5 dentro de la competición europea, con un meritorio tercer puesto y peleando por la victoria hasta el final.

El equipo gallego demostró desde el primer tramo que había viajado al norte de Portugal para demostrar su gran nivel, logrando el quinto mejor crono en el shakedown, algo que se vio reflejado en los primeros compases del Rallye Fafe Montelongo, donde en la primera etapa mantuvo una cerrada disputa por la segunda posición con el piloto oficial de Hyundai en el WRC, el irlandés Craig Breen, y con el vigente Campeón Francés de Rallies, Yoann Bonato, siendo el piloto de Cambre afincado en Carral el que finalizaría por delante de ambos. En la segunda jornada, disputada hoy, la dupla gallega siguió apretando a bordo de su Hyundai I20 R5, logrando ajustar la diferencia con el liderato a falta de tres tramos a tan solo veinte segundos. Finalmente, y tras un final de infarto, el equipo firmó un brillante tercer puesto en una nueva demostración de que el buen hacer y el esfuerzo de un equipo formado por un grupo de amigos, puede llegar a pelear de tú a tú contra los mejores equipos del panorama internacional, acabando a menos de cinco segundos de la victoria y escapándose la segunda posición por tan sólo una décima de segundo.

Iván Ares, se mostró contento ante su primer podio en el FIA European Rallye Championship: "Ha sido un fin de semana mucho más intenso de lo que habíamos pensado. No puedo más que dar las gracias a todo mi equipo y sobre todo a los patrocinadores que hacen posible que podamos competir a este nivel. No tengo palabras para describir la felicidad que supone sumar un resultado de este tipo, ante los mejores equipos de Europa, para mí y para todo el equipo. El trabajo que hemos realizado en estas semanas de descanso ha servido para mejorar nuestro rendimiento y llegar a esta prueba con mucha confianza. Hemos vivido tres días duros, en los que cada vez que salíamos de las asistencias íbamos mirando al cielo y a los neumáticos del resto de rivales. Las condiciones en los tramos eran muy cambiantes, así que era muy fácil cometer un error con los compuestos, pero hemos estado muy acertados durante todo el rallye. A falta de tres tramos, conseguimos marcar una pequeña diferencia, lo que nos dio un impulso de confianza para salir a por todas en el último bucle, ya que sabíamos que si lográbamos rebajar nuestros cronos podíamos incluso pelear por la victoria. Un tercer puesto, siendo el mejor equipo a bordo de un Hyundai I20 R5 y demostrando que podemos pelear por un proyecto ambicioso en el FIA European Rallye Championship, es toda una satisfacción para nosotros. Ahora no podemos relajarnos, tenemos que empezar a pensar en nuestra siguiente carrera, el Rallye Princesa de Asturias, donde vamos a intentar mantener el gran ritmo que hemos marcado durante este fin de semana."