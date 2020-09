Un comienzo muy prometedor

Un 65% de acierto goleador, 5 recuperaciones, 10 contragolpes y 100% de efectividad desde los 7 metros son algunos de los números oficiales del Disiclín Balonmán Lalín en su regreso a Plata casi 30 años después. Las buenas sensaciones de los de Cacheda en la jornada inaugural han hecho crecer las expectativas puestas en un equipo recién ascendido que ya ha demostrado que ha llegado para quedarse y que no se arruga jamás.

Rebajar la euforia de la afición tras ganar al US Sarrià es algo perentorio a estas alturas de la semana en el Disiclín Balonmán Lalín. De todas formas, a nadie se le escapa que el sábado se pudo ver a un equipo con unas bases muy sólidas y unas claves que Pablo Cacheda comenta para FARO DE VIGO.

| Competitividad. Todo el mundo comenta en Lalín lo bien que se lo pasó viendo el partido. "Nosotros la verdad es que también", reconoce Cacheda. El técnico recuerda que "dando un poco más en el día a día y el incremento de las horas de trabajo, podíamos competir en esta categoría. De momento, y por lo menos para el primer partido, nos ha servido. Se notaron los nervios en los primeros minutos pero enseguida nos liberamos e hicimos un partido muy serio".

| Liderazgo. El completo partido que hizo el sábado Roberto Álvarez liderando a los suyos lo ha situado como la principal correa de transmisión entre el vestuario y el cuerpo técnico. Su entrenador piensa que "Roberto por experiencia y por calidad desde luego es de los jugadores clave como pasa con el empaque que nos dio Carlos Durán en la portería. Está claro que Roberto tiene las condiciones para darnos ese salto de calidad y cuando está al cien por cien el equipo lo nota muchísimo".

| La portería. El debate en la portería rojinegra sigue existiendo para Pablo Cacheda, a pesar de la magnífica actuación de Durán frente al Sarrià (34% de paradas). "Sigo pidiendo un portero porque creo que dos porteros es muy justo para como puede llegar a ser la temporada. Creo que dos porteros es poco para las exigencias de la categoría. Es verdad que Carlos demostró que vale para ser el portero del Balonmán Lalín en Plata y estoy seguro de que a Iago cuando se le exija también lo demostrará, pero para lo larga que es la liga necesitamos otro portero".

| El bloque. Cacheda está convencido de que el grado de mérito del cuerpo técnico no es más "que con nuestras posibilidades hemos hecho una buena pretemporada. Preparamos el partido lo mejor que pudimos y, después, yo creo que el mérito es del grupo y de creer en sus posibilidades".

| Arbitrajes. El sábado el Disiclín pagó la novatada con una pareja de árbitros permisivos con el cuadro catalán pero exigentes con los locales. Sin embargo, para Cacheda "tenemos que aprender de qué es el arbitraje en Plata. Hay que adaptarse a arbitrajes totalmente diferentes a los de Primera Estatal. Los contactos son diferentes y las permisiones también. Yo creo que ahí sí que pagamos la novatada de no ser conscientes de lo que podemos y no podemos hacer". Cacheda considera que la roja a Aser fue exagerada, pero sí piensa que en el caso de Porto "no nos lo podemos permitir y él ya pidió perdón y asumió lo sucedido".

| El 40x20. El Disiclín-Sarrià se jugó a todo lo largo del Arena, aunque las goteras hicieron que se hubiera que cambiar a algún espectador de sitio. Con tal motivo, el presidente Mario López pide "encarecidamente" que se arreglen las deficiencias. Mientras tanto, a Cacheda le gusta así "porque da la sensación de que estás jugando algo más importante. Me gustaría ver a los 600 habituales en las gradas".