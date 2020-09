El Disiclín alza un telón ilusionante con la visita del Sarrià que dirige Salva Puig

La suerte está echada para el Disiclín Balonmán Lalín. Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, los de Pablo Cacheda debutan en Plata en el Arena frente al Unió Sportiva Sarrià en una jornada histórica para el balonmano gallego. Y lo harán ante 60 privilegiados que podrán presenciar el choque en directo debido al protocolo sanitario y el resto de aficionados que lo seguirán por streaming tanto en sus hogares como en algunos bares de la localidad. El técnico local reconocía ayer que los suyos están "todo lo bien que se puede estar después de una pretemporada atípica". Cacheda también anunció la primera baja de la temporada, Pachi, que se perderá la histórica cita por problemas en su rodilla izquierda, al que se podría unir algún compañero más tras la sesión que tenía lugar al cierre de esta edición, puesto que el técnico también señaló que tiene varios tocados dentro del vestuario.

En cuanto al aforo reducido, Cacheda considera que "para un equipo como nosotros jugar ante tan poco público es un lastre. Lo tenemos que suplir jugadores y cuerpo técnico poniendo todavía más de nuestra parte porque seguro que tanto los que estarán en el pabellón como el resto estarán animándonos como siempre". El técnico define al Sarrià como "un rival con pocos cambios con respecto a la temporada pasada. Con un ex internacional como técnico, Salva Puig, y es un equipo duro semejante a nosotros. Su mayor virtud es la defensa y la velocidad en las transiciones defensa-ataque. Sufren un poco más en ataque posicional por lo que intentaremos que sea un partido a pocos goles, sobre todo, en su caso. Nosotros seguiremos en nuestra línea, con una defensa dura, un bloque central recuperando balones e intentar salir al contraataque aprovechando las paradas de nuestros porteros. Y en el ataque posicional deberemos de jugar con el dinamismo habitual". El partido será dirigido por la pareja de árbitros cántabros Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda.

Compensado

Los catalanes llegarán hoy a Lalín, donde también tienen pensado pernoctar, para volar mañana de vuelta después de que el club repartiera un kit con mascarillas, gel hidroalcohólico, además de una serie normas de conducta a todos sus jugadores. En el seno de la entidad tienen claro que si se entra en una espiral de partidos aplazados por los positivos sería fatal para un equipo, como sucede también en Lalín, cien por cien amateur. El cuadro de Sarrià ha perdido esta temporada a gente como Guitart, Palacios, Rovira, Sergio García y Alemán, fichando a Toro, Martínez, Lozano y Masmiquel, además de Adrià Font. Para Puig el equipo "está bien compensado entre veteranos y juventud. Para nosotros la base es muy importante. Hemos perdido a Guiti en la portería, pero Toro tiene condiciones importantes, y hemos subido Aleix Biosca del segundo equipo. Con Antonio Moreno tenemos tres porteros que se complementan bien. Las bajas las echaremos de menos, aunque se han cubierto bien". El entrenador del cuadro de Gerona también reconoce haber recibido varias ofertas este verano para poder cambiar de aires "pero el Sarrià hizo un gran esfuerzo para que me quedara. Estoy muy a gusto aquí, la verdad. Tenía la sensación de que el proyecto no estaba terminado, no me parecía después del confinamiento que fuera momento para abandonar el barco".

Entradas

En otro orden de cosas, el Balonmán Lalín intentaba ayer repartir algunas de las 50 entradas que pretende repartir entre otros tantos socios. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales el club que preside Mario López indicó que "como no día de ayer (por el jueves) quedaron entradas sin recoger. Hoy (por ayer), de 19.00 a 21.00 horas, en el Lalín Arena, estarán dispuestas para los socios con número de carné del 51 al 125, ambos inclusive". Cabe recordar que de las 60 entradas disponibles para poder presenciar en directo el encuentro, una decena han sido distribuidas por el Balonmán Lalín entre los patrocinadores. A buen seguro los socios rojinegros retirarán las entradas que ayer todavía quedaban vacantes para no perderse un día que pasará a los anales de la historia del Balonmán Lalín en su vuelta a la División de Honor Plata.