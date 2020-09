"Jugar podría suponer la ruina y la desaparición"

El comunicado recuerda que los clubes implicados "no somos profesionales y por lo tanto no suponemos una actividad económica". En este sentido, aseguran que "no tiene sentido comenzar unas ligas que no aportan económicamente nada mientras en el país tenemos una serie de actividades económicas con bastantes restricciones y otras, como el ocio nocturno, verbenas y demás, continúan cerradas". Recuerdan que "ningún jugador de las ligas regionales depende económicamente del fútbol, y en la mayor parte de los supuestos, el fútbol genera más gastos y sacrificios que ingresos y beneficios. Estos jugadores dependen de otros trabajos o son estudiantes".

En cuanto al argumento esgrimido por la federación gallega que dirige Rafael Louzán de que si no se compite los clubes podrían desaparecer, los firmantes del comunicado se muestran convencidos de lo contrario. "Si esta temporada no jugamos, los clubes apenas tendremos costes", afirman Al respecto, subrayan que "si tenemos que vernos inmersos en una competición liguera, vamos a tener los mismos costes de todos los años, los sobrecostes por la Covid-19 y muchos menos ingresos". Además, vaticinan que "no vamos a poder vender prácticamente entradas, no vamos a poder explotar la cantina debido a la crisis y va a ser más difícil conseguir socios o buscar patrocinadores". Así las cosas, los 56 equipos firmantes del comunicado están seguros de que "competir este año sí puede ser la ruina definitiva de muchos clubes de la categoría".