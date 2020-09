Siete metales estradenses en el Estatal

El Club Bádminton A Estrada sumó siete preseas en el Máster Nacional Sub 13 y Sub 17 que este fin de semana tuvo lugar en el Coto Ferreiro. A los dos oros de la primera jornada, ayer los jugadores locales sumaron media docena más de metales en un torneo dominado por los jugadores gallegos y pitiusos, que se repartieron la mayor parte de los trofeos en liza. De todas formas, desde la organización se recordaba ayer que el triunfo más importante fue "el que todos los participantes ganaron al Covid-19, gracias a los protocolos de las administraciones locales y autonómicas, el buen hacer del equipo arbitral y el club anfitrión siguiendo en todo momento las normativas federativas nacional y territorial".

En lo estrictamente deportivo, el palmarés del CB A Estrada se incrementó ayer con los oros de Nikol Carulla y Rodrigo Sanjurjo en el dobles mixto, el dobles masculino con Javier Pereira y su compañero del Athlos, Martín Iglesias, en Sub 17. Además del conseguido por Iziar Barcala en el individual Sub 13. Además, Nikol Carulla también consiguió una medalla de plata en el individual femenino, y Sanjurjo un bronce en el masculino. Así las cosas, en la jornada de ayer los de A Estrada se hicieron con cinco preseas, mientras que el Pitius se hizo con tres y sendos para As Neves y Portmany. En el cómputo global, Galicia conquistó siete trofeos por los cuatro que se fueron a Baleares.

Cabe recordar que, aunque originalmente el evento se iba a disputar en Madrid, la situación sanitaria obligó a trasladarlo, y el buen hacer a nivel organizativo del Club Bádminton A Estrada y de la Federación Gallega de Bádminton, así como las condiciones sanitarias del municipio, fueron clave para que finalmente la Federación Española de Bádminton optara por el recinto estradense. La prueba contó con un total de 132 inscripciones procedentes de 25 clubes de toda España, ya que hubo representación catalana, madrileña, balear, cántabra o asturiana, entre otras.

Restricciones

La asistencia de público estuvo limitada a un acompañante por deportista para garantizar que se cumplan las medidas sanitarias. La pista principal y el anexo 2 se utilizaron para la competición, mientras que en el anexo 1 se colocaron a los deportistas guardando la distancia de seguridad. En total, se instalaron entre seis y ocho pistas separadas y delimitadas en el polideportivo. Todas estas medidas restrictivas fueron un éxito, según los organizadores del campeonato al término de la segunda y última jornada.