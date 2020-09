Barcala y Míguez conquistan el oro

Iziar Barcala y Darío Míguez, del Club Bádminton A Estrada, se colgaron ayer sendas medallas de oro al término de la primera jornada del Máster Nacional Sub 13 y Sub 17 que tiene lugar este fin de semana en el Coto Ferreiro. Barcala y Míguez fueron los mejores en el dobles femenino y el dobles masculino Sub 13 durante las pruebas de grupo con las que se inició la competición. Iziar Barcala se impuso formando pareja con Paula Yedra (Cantabria 2004), mientras que su compañero Darío Míguez hizo lo propio en el dobles masculino formando dupla con Adrián Rodríguez, jugador del As Neves.

La jornada inaugural del torneo estradense estuvo marcada por un estricto protocolo de seguridad que contó con "gran colaboración de todos los deportistas, técnicos y acompañantes", según señalan desde la organización. Hoy será el turno de las semifinales con las que se dará por concluida una competición que estaba prevista que se celebrase en la capital de España pero que la pandemia obligó a cambiarla de sede, siendo A Estrada la localidad que mejores condiciones ofrecía para su celebración.

Muchas opciones

Hoy el Coto Ferreiro volverá a acoger una interesante competición en la que de nuevo los locales partirán con varias opciones de podio. Nikol Carulla, flamante fichaje del CB A Estrada y Rodrigo Sanjurjo en los individuales femenino y masculino, respectivamente, parten como favoritos en su cuadro, así como también formando pareja en el dobles mixto, una de las principales atracciones de la cita dominical dentro de la categoría Sub 17. De igual forma, Javier Pereira en el individual masculino, e Iziar Barcala en el individual femenino Sub 13 también intentarán sumar nuevos trofeos al ya importante palmarés del conjunto organizador.

La competición dará comienzo a las 9.00 horas en las pistas habilitadas para la ocasión y está previsto que finalice en torno a las 13.00 horas. Desde el CB A Estrada se subraya el comportamiento de todos los participantes en unas condiciones tan excepcionales como estas.