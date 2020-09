El Estradense-Compostela de hoy podrá jugarse con público tras el visto bueno de la Xunta

El fútbol vuelve hoy al Estadio Municipal de A Estrada después de seis meses y lo hará con la posibilidad de contar con público en las gradas. Estradense y Compostela se enfrentarán a partir de las 21.00 horas en el que será el primer amistoso de la pretemporada para ambos. A lo largo de la última semana sin embargo hubo muchas dudas sobre la posible presencia de aficionados en las gradas por culpa del coronavirus y los protocolos para evitar su propagación. Desde el club estradense tuvieron que pedir permiso a la Xunta de Galicia, quien finalmente ha dado su visto bueno, aunque con restricciones en cuanto a aforo, entre otras medidas sanitarias.

La principal consecuencia de estas restricciones afectará al aforo máximo que podrán tener. Según explicó el presidente de la entidad, Toño Camba, los espectadores tendrán que estar sentados en la grada con una distancia de metro y medio entre ellos. El club realizó en la noche de ayer la marca de sitios en las dos gradas, rondando finalmente los 200. Para poder ampliar un poco este aforo, el Estradense colocará sillas alrededor del campo, también separadas por metro y medio. Sus estimaciones, a la espera de realizar el recuento final, es poder dar cabida a unas 300 personas. Todos los aficionados tendrán que estar obligatoriamente sentados y con mascarilla.

La apertura de las puertas del estadio se realizará a las 20.00 horas y el precio de la entrada será de diez euros. No se realizarán reservas previas de entrada, por lo que desde el club animaron a los aficionados a acudir con tiempo. Los niños podrán entrar gratis, aunque no podrán jugar por el recinto. Deberán estar acompañados por un adulto y estar con él durante todo el partido. El club realizará un control del número de personas para no pasarse del aforo máximo. Además se tomará la temperatura a todas las personas que entren al estadio.

A pesar de tratarse solo de un amistoso, este Estradense-Compostela cuenta con muchos alicientes. Se trata del primer partido de los rojillos tras un largo paso por el desierto y es ante un rival de categoría superior y muy seguido en la zona. Se aguarda además la presencia de numerosos aficionados del Compostela ante la posibilidad de volver a su equipo en acción con vistas a su regreso a Segunda División B.