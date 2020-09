El técnico espera por un portero

La incertidumbre provocada por el coronavirus provocó que el Balonnmán Lalín paralizase los fichajes. Sin embargo, una vez conocido el protocolo y sentadas las bases para la temporada que viene, el club ha reactivado la búsqueda de refuerzos para un bloque que solo ha registrado dos altas de jugadores jóvenes con respecto al que logró el ascenso la pasada temporada. Cacheda señaló que el gran objetivo sigue siendo un portero que cubra el hueco dejado por Iván bajo los palos. "Está claro que la situación no es la más favorable pero debemos intentar darle un plus de calidad a la plantilla en posiciones un poco cojas como la de portero, donde solo tenemos dos jugadores", explicó el entrenador dezano, quien confía en que este refuerzo pueda llegar antes del comienzo de la temporada para irlo aclimatando al equipo. En caso de que las previsiones económicas sean positivas, Cacheda no descarta buscar un segundo refuerzo para la primera línea.