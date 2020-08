Iria Rivas sube al podio en la primera cita autonómica de la "nueva normalidad"

Las competiciones que se habían visto paralizadas por la crisis provocada por el coronavirus poco a poco van restableciéndose y ayer el Campeonato Gallego absoluto se celebró en la pista universitaria del Elviña con todas las normas de seguridad propias de estos tiempos. Entre las participantes se encontraba la marchadora estradense Iria Rivas, que finalmente fue tercera en la final absoluta de los 5 kilómetros marcha y primera Sub 20 de esta modalidad.

Iria Rivas hizo un tiempo final de 25:56.57, siendo superada en la línea de meta herculina por Antía Chamosa, que se proclamó campeona gallega y por Mar Chillón, que fue segunda. Sin embargo, su hermana Natalia no pudo acabar la prueba por problemas físicos después de haber completado una buena actuación manteniendo un buen ritmo mientras pudo sostenerse sobre el tartán coruñés.

Cabe recordar que en 2018 las pistas herculinas ya habían sido el escenario de su primera cita importante después de 20 años, los que llevaba el tartán sin labores de mantenimiento. Tras la reforma, Elviña repitió ayer solamente dos años después con todo un campeonato que, además de la absoluta, también sirvió para las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

Disipadas las incertidumbres legales, este fin de semana los esfuerzos se centraron en garantizar el máximo nivel de seguridad en una instalación deportiva que contó con acceso restringido para atletas, entrenadores y personal técnico de la competición -sólo se permitió un acompañante por atleta menor de edad-, entre otras medidas adoptadas por la organización el evento.