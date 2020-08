Con denominación de origen

El Lalín cuenta los días para un inicio de pretemporada que a estas alturas todavía continúa en el aire. Lo hace con la plantilla cerrada desde hace tiempo, un bloque que, al igual que la pasada campaña estará formado íntegramente por jugadores de la comarca. La apuesta de los rojinegros por sus prometedores canteranos se une al regreso de dezanos que estaban jugando fuera para crear un proyecto prometedor.

El Lalín volverá a jugar una temporada más en Primera Autonómica, una categoría que no casa con la historia de un equipo que siempre se ha movido en niveles muy superiores. Los rojinegros sin embargo quieren seguir dando pasos firmes, con una recuperación que vaya más allá del campo. La llegada de prometedores juveniles desde la Escola de Fútbol Lalín y la vuelta a casa de jugadores de la comarca que militaban en equipos de fuera son el principal objetivo del conjunto del Cortizo, que, por segunda temporada consecutiva contará con un equipo integrado únicamente por jugadores de la comarca.

"Tenemos jugadores en la zona que pueden ascender a este equipo. Por eso nuestro proyecto está centrado en ellos", explicó el entrenador del Lalín, Julio Alberto Fernández, al analizar esta idea de equipo de la casa instalado en el Cortizo desde hace dos temporadas. En la anterior, no fue suficiente para ascender, a pesar de que se quedaron muy cerca. Este año sin embargo, los canteranos cuentan con un año más de experiencia y se reforzarán con los fichajes de Brais (Agolada), Víctor Vilariño (Piloño) y Peti (Sarriana), jugadores de la comarca con experiencia en categorías superiores.El técnico está convencido de que esta fórmula terminará dando sus frutos, al tiempo que crea un Lalín más fuerte para el futuro.

La planificación de los rojinegros, con la plantilla ya completamente cerrada desde hace tiempo, chocó con el coronavirus y la incertidumbre que rodea en estos momentos al deporte, especialmente al no profesional. "Todavía no hay fecha de inicio para la temporada y nosotros tampoco tenemos fecha para comenzar la pretemporada. Nuestra idea inicial era empezar el 20 de agosto, pero no podemos hacerlo con estos protocolos. Son inviables para nosotros", manifestó. "Ahora mismo solo hay incertidumbre y solo nos queda esperar a que digan algo oficialmente".

Julio Alberto Fernández lamentó también las informaciones que apuntan a que los grupos en Primera Autonómica podrían reducirse drásticamente esta temporada, reduciendo las jornadas. Para el entrenador dezano, eso perjudica a un Lalín que con más jornadas puede imponer el hecho de contar con una plantilla muy amplia y de mantener una exigente rutina de entrenamientos durante toda la temporada.