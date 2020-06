El Piloño se pone en manos del Concello al quedarse sin directiva y escaso de jugadores

El Piloño está viviendo un momento duro. La anunciada dimisión de la directiva encabezada por Toño Mosquera ha dejado la entidad al borde del abismo al no aparecer ningún relevo para ponerse al frente del club. Esta situación se une a una situación deportiva complicada, con una escasez de jugadores que viene arrastrándose desde la pasada temporada y que ha ido incrementándose. Mosquera ha anunciado que, en este punto, dejarán el club en manos del Concello Cruces, a la espera de su desaparición si nadie da un paso al frente.

Esta decisión se tomó en la noche del pasado viernes en una asamblea general a la que asistieron una veintena de personas y que sirvió para que Mosquera presentase su renuncia. Ningún socio sin embargo quiso tomar las riendas del equipo. "Es una pena llegar a este punto pero no nos queda más remedio. No queremos que desaparezca. Ojalá aparezca alguien que se haga cargo. Si no es así, por lo menos se podría aprovechar la plaza en Primera", explicó Toño Mosquera.