Martín renueva y afronta su undécima temporada consecutiva en el Estradense

El Estradense continúa con paso firme en sus renovaciones con el objetivo de mantener el bloque que tan buen resultado dio la temporada pasada. Tras anunciar la continuidad de Coke, Ander, Carabán, Javicho, Vicente., Porrúa y Brais Calvo, en esta ocasión ha sido el turno de Martín Vilar. El lateral ha llegado a un acuerdo con el club y vivirá la que será su undécima temporada consecutiva en el Estradense, una cantidad muy alta teniendo en cuenta que Martín cuenta con solo 26 años. "Son muchas temporadas pero no creo que llegue al nivel de Javicho y Vicente. Los dos están como animales a pesar de su edad y se cuidan mucho. Creo que estoy más viejo yo que ellos", bromeó el jugador de Aguións.

Martín no tuvo dudas de su continuidad en el Estradense otra temporada más. "Es el equipo de casa y en el que llevo toda la vida. Además, el trato de la afición y de los compañeros es de diez", argumentó. A nivel personal, Martín aguarda mantener las buenas sensaciones que fue ganando con el paso de las jornadas tras un inicio de temporada discreto. "Tuve diferentes tramos. Creo que me costó salir de mi zona de confort y aclimatarme a Tercera. El ritmo no tiene nada que ver. Una vez aclimatado las cosas ya fueron mejor", afirmó.

El lateral estradense mira ahora al futuro con optimismo tras una buena temporada en la que considera que les negaron el premio de disfrutar de unas jornadas finales con partidos en casa ante rivales de peso. "Fue una pena para nosotros pero especialmente para la afición", afirmó.