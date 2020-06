La Agrupación Femenina Val do Ulla estudia su regreso a la competición

Un partido del desaparecido Val do Ulla femenino.

La Agrupación Femenina Val do Ulla podría regresar la próxima temporada a la competición. El retorno del histórico equipo femenino estradense llegaría a raíz de un posible acuerdo con la escuela deportiva masculina y femenina del San Mamed de Rivadulla. Si ese acuerdo fructifica, el Val do Ulla se haría cargo de la escuela, resucitando también a su equipo femenino. Por el momento, ambas entidades han mantenido varias conversaciones, aunque todavía no hay nada en firme.

Cabe recordar que el Val do Ulla fue en su día un pionero del fútbol gallego y especialmente en la comarca. Durante años fue el único equipo femenino de la zona, llegando a jugar incluso en Primera Nacional -lo que hoy sería la Segunda División- y viajando por todo el norte de España. El equipo se deshizo sin embargo hace ya varios años, dejando un vacío que luego llenarían otros clubes femeninos.