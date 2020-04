"Me hizo ilusión participar en el reto de Portas"

- Participó en el reto del locutor Gúmer Portas de las camisetas del Balonmán Lalín. ¿Qué le pareció la iniciativa?

- La verdad es que me hizo mucha ilusión poder participar. Al final, es un pequeño detalle que se tiene con el club y yo en todo lo que tenga que ver con el Balonmán Lalín siempre estará dispuesto a involucrarme y ayudar porque se lo merecen.

- ¿De dónde sacó la camiseta que utilizó para el reto?

- Es una camiseta que ya la tenía en casa. Llevaba no sé cuantos años en el armario y, por supuesto, casi no me sirve porque era de cuando era mucho más joven, claro. Lo bueno de este tipo de iniciativas es que le pude sacar un poco más de rendimiento después de tantos años perdida por casa (risas).

- Supongo que no le sorprendería la gran aceptación que tuvo el reto, que todavía sigue.

- El Balonmán Lalín es una gran familia, algo que queda demostrado en este tipo de iniciativas seguida por mucha gente. Son muchas horas las que pasamos todos juntos en el pabellón y, al final, nos cogemos mucho cariño. En estos momentos tan complicados de confinamiento cuando se pone en marcha un reto de este tipo es cuando ves que todo el mundo se suma rápidamente. Algo parecido sucede cuando organizamos los partidos intergeneracionales o en las comidas que compartimos a lo largo de todo el año. Sin duda, eso es lo más bonito de poder pertenecer a un club tan grande como el Balonmán Lalín.