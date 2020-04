"Estoy dando ya mis últimos coletazos"

- Fuera del plano deportivo se está hablando poco del Lalín, eso siempre es buena noticia en este club.

- Sí, en ese sentido es buena. Es mejor pasar desapercibidos. También por los rivales. Todos los equipos cuando juegan contra el Lalín tienen un aliciente más. Es algo que también le pasará al Negreira. Son equipos que estuvieron en otras categorías y tienen una presión a mayores. En las últimas temporadas el Lalín no tuvo buenos resultados. Este año, si se habla poco del Lalín es porque se están haciendo las cosas bien. Debemos seguir en la misma línea.

- A nivel personal, ¿cómo se está viendo esta temporada?

- Me veo en el final del ciclo. Voy a hacer 34 años la semana que viene y ya no es lo mismo. Y no solo por la edad, sino por otras cosas. Ya tengo una familia y otras preocupaciones diferentes al fútbol. El nivel físico también va bajando. Para competir en esta categoría creo que tengo nivel, no voy a mentir, pero creo que ya estoy dando mis últimos coletazos.

- ¿Cómo está viviendo el confinamiento del coronavirus estas semanas?

- A nivel de entrenamientos trato de hacer lo que puedo pero lo cierto es que en estos días ando más preocupado por el tema de salud y porque no afecte a ninguna de las personas que tengo más cerca. De momento no nos tocó pero siempre estás preocupado, ya no solo por lo que tenemos ahora sino por lo que nos puede venir después. Hablan de una crisis económica y de cosas así. En ese punto lo deportivo y el fútbol es algo que dejas en un plano secundario. Eso no me quita el sueño en estos momentos.

- ¿Se ve entonces en su último año o lo volverán a liar una temporada más?

- Sinceramente, cuando comencé esta temporada lo hice diciendo que iba a ser la última. Esta era mi retirada. Es cierto que ya me lo plantee hace unos años, cuando dejé el Arzúa, pero al final decidí seguir un año más. El hecho de que mi hermano se metiese a presidente fue algo que me llevó a seguir un año más, para echarle una mano y porque también quería que mi último año fuese en el Lalín. Jugué en Negreira, Arzúa y Piloño pero en Lalín fue donde viví mis mejores años. No sé lo que pasará para el año con esto del virus. Ahora solo confío en poder acabarla.