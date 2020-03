"Me gustaría poder llevar a este equipo a cotas mayores"

- ¿Un quarterback tiene que ser sí o sí un líder dentro de un equipo?

- Es muy importante que sea un líder. Un equipo se divide en ataque, defensa y equipos especiales. En defensa, un linebacker central podría ser el líder en esa parcela pero en la parte de ataque si un quarterback es capaz de liderar el ataque estás en problemas. Tienes que ser un líder para que te sigan. Si no crees en lo que estás haciendo no llegarás a ningún lado. Tienes que ser un líder para que cuando le pidas un poco más a la gente lo quieran hacer por el equipo.

- A nivel personal, ¿qué objetivos se marca?

- En estos cinco o seis años siempre he tenido el objetivo de marcame cotas mayores pero siempre dentro del equipo. No tengo intención de irme a otro lado. Towers es una gran familia y, aunque me encanta el fútbol americano, no lo quiero si es con otros. Mejor perder con estos que ganar con otros. Me gustaría llevar a este equipo a cotas mayores de lo que lo hizo mi predecesor, que no son pocas. Después, a nivel jugador, uno siempre tiene la esperanza de tener suerte y de poder acabar en el equipo nacional. Lo importante sin embargo es conseguir que se te reconozca el nivel que has alcanzado con tu trabajo. Eso es es algo que hay que ver con perspectiva. Ya veremos lo que nos depara el futuro.