"No recuerdo ni cuantos días llevamos"

- A nivel personal y ya con una edad también es un golpe que le venga una temporada así en la que pueden correr solo unos meses.

- Sí, la verdad es que es algo que te afecta pero no nos queda otra. Lo principal es que la familia y la gente cercana no se vea afectada. Hay que protegerlos y estar con ellos. Mi mujer tiene que seguir trabajando y está expuesta a un riesgo. Lo que te cuenta demuestra que hay personas que no tienen conciencia. Hay gente que acude a la farmacia a comprar una colonia o un lápiz de ojos. Es una falta de respeto para los demás, que están intentando sacar todo esto adelante. A mí me toca estar con los pequeños. Los llevo como puedo mientras entreno. Es dificultoso a algunas horas. Me ayuda el hecho de que los entrenamientos que nos marca el preparador son más intensos pero al mismo tiempo más cortos.

- Durante este confinamiento se está viendo a mucha gente subida al rodillo como usted, una forma de mantenerse en forma en casa...

- Es cierto pero también veo aficionados haciendo auténticas animaladas en casa, subidos al rodillo durante horas. Veo a la gente hacer cosas en casa que no estamos haciendo ni los profesionales. Se trata de estar saludables no de bajar las defensas en estos momentos. Si tienes que afrontar algo como esto lo más importante es estar sano. No puedes andar haciendo burradas como se están haciendo, con tres o cuatro horas de rodillo. Eso no es bueno. Llevas el cuerpo a una deshidratación total. Es mejor centrarse en hacer menos duración o incluso hacer dos sesiones, pero más fuertes.

- Un esfuerzo físico pero también mental.

- Veo algún aficionado que está haciendo seis horas de rodillo. Eso es para ir al psicólogo. Estar tanto tiempo en un rodillo es para volverse loco. Yo con dos horas ya me cuesta. Tengo que poner alguna etapa para ver o alguna cosa que me entretenga para que me pase algo el tiempo. Intentas mantener ocupada la mente pero si estás tanto tiempo sobre el rodillo es muy difícil hacerlo. Tenemos que tomarlo con calma porque esto va para largo. Ya no me acuerdo ni cuantos días llevamos aquí metidos sin poder salir.