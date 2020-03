El Lalinense, pendiente de la Calle Ferraz

El anuncio de la cancelación de la Handbollsligan, la liga sueca de balonmano, y de la Bundesliga femenina alemana ha hecho que el 40x20 nacional empiece a especular con que la federación española siga el ejemplo de sus homólogas europeas. La medida podría dejar fuera de la próxima fase de ascenso al Embutidos Lalinense Balonmán Lalín cuando los pupilos de Pablo Cacheda acariciaban regresar a una eliminatoria que el equipo no disputa desde la de la edición 2006-2007 en Palma del Río. Sin embargo, Javier Fernández, jefe de prensa de la Española, manifestó ayer a FARO DE VIGO al respecto que "de momento, esto lo está abordando el Comité de Competición en función de los informes de la comisión médica y de competiciones, y yo creo que a día de hoy todavía no hay ninguna decisión adoptada. Entre otras cosas, es algo que se consensuará también con el Consejo Superior de Deportes". Fernández también quiso dejar claro que "nosotros no tomaremos una decisión de esta magnitud sin consultar al Consejo Superior de Deportes porque no puede ser de otra forma. En la federación estamos viviendo el día a día porque no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro y tampoco saber cuál es la realidad que te vas a encontrar cuando se acabe esta cuarentena. Cuando a un deportista le paralizas durante dos o tres semanas, la realidad es que esas personas han estado inactivas. Quiero decir que los jugadores no son robots, ni se trata de coger y decirles que el lunes acaba la cuarentena y el sábado estamos jugando porque los equipos no están preparados. Intuyo que tendrá que haber un proceso de preparación previo pero eso lo estamos valorando, y ahora mismo no hay ninguna comunicación sobre este tema".

Mientras tanto, en el seno del Balonmán Lalín permanecen a la expectativa, tal y como señaló su director deportivo, Pincho: "Nosotros lo que tenemos es que esperar porque aquí no hay ninguna novedad al respecto. No sabemos lo que va a durar esto". En cuanto a la medida adoptada por la federación sueca, el directivo rojinegro y miembro de la Secretaría Xeral para o Deporte, manifestó que "entiendo que en Suecia lo hicieran así, pero allá se juega en un formato de liga distinto al nuestro. Los suecos ahora tendrían que jugar un playoff y la Segunda División estaba terminada. Cada campeonato tiene su particularidad, pero yo no le veo ningún problema a que te metas un poquito en el verano. Todos sabemos que vamos a estar así más de quince días y a lo mejor haría falta una readaptación para volver a competir de nuevo. Todo va a depender del parón que tengamos. Si es de dos meses, puede que no tenga sentido volver a reanudar la competición". La pelota está ahora en el tejado de la Calle Ferraz, sede de la federación española.