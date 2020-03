Un clan en el 40x20

Aprovechando la celebración ayer del Día del Padre, la Federación Gallega de Balonmano quiso homenajear a todos los padres que "llevan a sus hijos a entrenar, que acuden a los partidos, que los animan en los malos momentos y que viven sus alegrías y tristezas". El organismo eligió para ello a la familia Pedreira de Lalín cuyo "segundo apellido es Balonmano", según la federación gallega. El abuelo Román, los hijos José Luis (Budi), Pablo y Pilar, y los nietos José, Román, Celia, Luis, Ana, Miguel y Simón son los componentes del clan lalinista que mejor representan todos esos valores en el balonmano gallego.

El panegírico federativo desgrana la trayectoria de todos y cada uno de los miembros del clan, empezando por el patriarca. Román Pedreira Vilariño, de 75 años, que fue directivo, ahora se define como un "aficionado incondicional" y recuerda que "Celia, mi mujer, y yo llevamos toda la vida viendo a los hijos desde que empezaron a jugar y, evidentemente, a los nietos y nietas. Echando cuentas, cuarenta años detrás del Balonmán Lalín". Mientras tanto, su hijo Budi no duda en señalar que el balonmano para él es "todo, y me da pena no haber sido profesional de esto, aunque por las horas que le dediqué y sigo dedicando casi podría serlo. Lo malo es que no hay quien te las pague". De igual forma, Pablo Pedreira, que fue portero del equipo sénior durante 27 años, no puede entender su vida sin el deporte porque "se construyó alrededor del deporte, especialmente del balonmano. Te puedes hacer una idea de lo que nos une a todos en la familia porque es de lo que se habla cuando nos juntamos todos". Pilar Pedreira, la más pequeña de la familia, también recuerda que fue una de las primeras chicas que comenzaron a entrenar en Lalín, pero tiene claro que su faceta preferida es la de "seguidora incondicional, siempre detrás de mis hermanos, primos, sobrinos, pareja e hijos".

Nuevas generaciones

La familia Pedreira tiene garantizada la continuidad dentro del Balonmán Lalín con las nuevas generaciones. Así, la federación gallega recuerda que Pilar tiene dos hijos, Luis y Ana, que "nacieron y están creciendo dentro del balonmano". Además, José, Román y Celia Pedreira ya son tres magníficas realidades dentro de la entidad convirtiéndose en piezas imprescindibles de sus respectivos equipos. Los descendientes de Pilar y el también jugador lalinista, Rubén Martínez, Luis y Ana, y los de Pablo, Miguel y Simón Pedreira Factor, tienen claro que lo suyo será defender algún día los colores rojinegros en el 40x20.