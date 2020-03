La Escudería Lalín-Deza descarta realizar el Rali do Cocido en diciembre

La Federación Gallega de Automovilismo anunció esta semana la nueva fecha prevista para el Rali do Cocido, una competición que debía celebrarse en los próximos días y que tuvo que ser aplazada por la crisis del coronavirus. El organismo autonómico anunció que esta carrera ha quedado fijada para los días 11 y 12 del mes de diciembre, cuadrándola de esta manera en uno de los huecos que tenía libre en su calendario para esta temporada. Desde la Escudería Lalín-Deza sin embargo reconocieron ayer que esta decisión ha sido tomada unilateralmente por parte de la federación gallega y que en ningún caso contemplan la opción de trasladar el Rali do Cocido al último mes de año.

El presidente de la entidad dezana, Antonio Rodríguez Troitiño, explicó ayer que esta fecha propuesta por la federación no tendría sentido para la escudería. En caso de organizarla en diciembre se toparían con que solo unos meses después, de nuevo en marzo, tendrían una nueva edición de la carrera. Por este motivo anunció que, en caso de tener que hacer el Rali do Cocido en diciembre se plantearían la opción de no llevar a cabo la carrera esta temporada. "Si se hace en diciembre la dejaríamos para el año que viene. No podemos hacerla esos días y unos meses después volver a junto los patrocinadores a pedirles de nuevo su apoyo económico", argumentó el dirigente de la escudería.

Fernández Troitiño señaló además que es muy pronto para realizar un replanteamiento del calendario del Campeonato Gallego, cuando se está atravesando por una situación cuyo punto y final se desconoce y que podría incluso llevar a la suspensión total de la competición si se prolonga durante mucho tiempo. "Ahora mismo no se sabe lo que va a pasar. Es muy pronto. Lo prioritario ahora mismo es que se supere esta situación y eso puede durar todavía un mes o puede que más", afirmó.

Pérdidas económicas

El presidente de la Escudería Lalín Deza explicó que el aplazamiento de Rali do Cocido ha supuesto ya un grave perjuicio económico para la entidad. En el momento de su paralización la escudería la tenía invertidos entre 10.000 y 12.000 euros. Algunos de esos gastos podrán intentar recuperarlos, como el caso del gasto en imprenta y publicidad. "El material lo guardaremos y le cambiaremos las fechas", explicó. Más complicado el recuperar los cerca de 4.000 euros pagados de licencias. El dirigente aguarda poder llegar a un arreglo en este y otros aspectos que quedaron pendientes con el aplazamiento.

El Ralimix de Cuntis por su parte, está fijado para el 27 y 28 de junio, mientras que la prueba de Guitiriz sería el día 7 de noviembre. Estas fechas no son sin embargo definitivas. Ahora queda todo en manos de las escuderías organizadoras, que deben decidir si aceptan la propuesta de la federación gallega o plantean otra opción.