El Rali do Cocido, opción en diciembre

La crisis del Coronavirus ha llevado al aplazamiento de varias competiciones automovilísticas en Galicia previstas para el presente mes de marzo. Se trata del Rali do Cocido, el Ralimix de Cuntis y el Slalom de Guitiriz. La Federación Gallega de Automovilismo ha anunciado las nuevas fechas propuestas para estas competiciones dentro de su calendario. En el caso del Rali do Cocido, este ha quedado calendado para los días 11 y 12 de diciembre. El Ralimix de Cuntis por su parte, está fijado para el 27 y 28 de junio, mientras que la prueba de Guitiriz sería el día 7 de noviembre. Estas fechas no son sin embargo definitivas. Ahora queda todo en manos de las escuderías organizadoras, que deben decidir si aceptan la propuesta de la federación gallega o plantean otra opción.