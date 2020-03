Un estradense de récord

Compite dentro de los Máster 40 pero su pasión por el atletismo y las carreras de vallas le viene desde muy joven. Guillermo Fernández, entrenador del CAI de A Estrada, también tiene su lado competitivo, ese que le ha permitido colgarse el pasado fin de semana la medalla de bronce en el Nacional. El estradense prefiere no centrarse en el premio inmediato y resta importancia a su medalla, pensando ya en nuevos retos que plantearse.

Guillermo Fernández lleva los entrenamientos de los numerosos atletas que forman parte del Club Atletismo Independiente (CAI) de A Estrada pero entre todos ellos tiene uno especial, él mismo. "Entreno solo y me grabo en vídeo. Así después lo puedo ver en casa con calma y corregir errores. Siete días después, cuando vuelvo a entrenar los pongo en marcha y vuelvo a grabarme. Es un proceso lento pero que me permite ir mejorando", afirma al explicar su forma de trabajar consigo mismo. "A principio de año no me gustaba como me estaban saliendo las cosas, así que decidí pulir tres o cuatro conceptos. Eso me permitió recortar en medio segundo mi mejor tiempo", añade en el mismo sentido.

Esa mejoría ha sido importante en su reciente gran participación en el Campeonato de España Máster. Guillermo Fernández acudió el pasado fin de semana a la competición organizada en la localidad de Antequera con la intención de pelear entre los mejores en su prueba estrella, los 60 metros vallas, una modalidad en la que ya se proclamó campeón gallego. Su resultado, una medalla de bronce en la categoría de Máster 40 y un nuevo récord gallego. "Llevo haciendo vallas desde muy pequeño. Es algo que ya me sale fácil y que no tengo que pensar mucho, aunque siempre hay que seguir mejorando", explica. Su distancia ideal es sin embargo más larga, los 200 o 400 metros, aunque problemas físicos que arrastra desde hace tiempo lo han llevado a recortar metros para no forzar en exceso su cuerpo.

El entrenador estradense completó su participación en el Nacional celebrado el pasado sábado con los 60 metros, prueba para la que también tenía marca mínima. Lo hizo para "completar" el viaje, quedando eliminado en las semifinales.

Europeo

La siguiente competición en el calendario y el paso natural tras su bronce en el Nacional era su participación en el Campeonato de Europa, una prueba prevista la próxima semana en Braga. Sin embargo, este Europeo ha sido cancelado por la crisis del coronavirus y todo apunta a que no se celebrará hasta enero del próximo año. En el caso de Guillermo Fernández, no era su estreno internacional, ya que estuvo en los citas anteriores de Madrid y Venecia. En esta ocasión estaría acompañado por su compañera en el CAI Sofía Mosteiro, que iba a participar en la prueba de los 60 metros lisos. El entrenador lamentó esta cancelación la oportunidad perdida de estar en una competición que reúne a 3.000 atletas de toda Europa.

En cuanto al club, Guillermo Fernández destacó que varios atletas contaban con mínima para el Nacional, aunque no acudieron por diferentes motivos. Aguarda que el año que viene se pueda crear un pequeño grupo para participar en este campeonato.