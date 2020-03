El CD Estradense traslada su gala anual al sábado 4 de abril

El Club Deportivo Estradense anunció ayer el posible traslado de su gala anual al sábado 4 de abril. El anuncio de la suspensión de las dos próximas jornadas por la alerta del coronavirus ha hecho que la directiva que preside Toño Camba decidiera ayer el cambio de fecha de la gala, así como adelantar ese fin de semana a ese día el enfrentamiento liguero previsto con el Rápido de Bouzas en el Novo Municipal. Camba confirmó ayer que el conjunto del "Baltasar Pujales" aceptó el cambio de fecha. El Estradense también emitió un comunicado en el que lamentan "no poder compartir con los más de 250 inscritos esta cena-baile" y, en cuanto, a la suspensión del choque con el Compostela de este fin de semana manifiesta que "es algo impuesto, sobre lo que no podemos hacer nada, y que debemos aceptar esperando que los que tomaron esta decisión, con más datos que nosotros, estén acertados. Para todos -plantilla, directiva y cuerpo técnico- supone una enorme decepción no poder jugar el partido más esperado del año en la fecha señalada". Cabe recordar que el propio Camba manifestaba esta semana a FARO DE VIGO que las pérdidas de este fin de semana podrían superar los 4.000 euros.