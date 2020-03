Chiquillos de campeonato

El Atletismo A Estrada confirmó las expectativas durante el Campeonato Gallego Sub 16/20 de Pista Cubierta. Los corredores estradenses regresaron con cinco medallas, mínimas nacionales y en casi todas las pruebas con marcas personales. En Sub 20, Efi Prieto logró el bronce en el salto de longitud, con un mejor intento de 4,40 metros colgándose la medalla de bronce. Disputaría luego las semifinales de los 60 metros lisos bien competidas en las que logró el pase a la final que decidió no disputar. Mientras tanto, en Sub 16, Eva Gil disputó las eliminatorias de los 60 metros, llegando a las semifinales donde rebajó de nuevo sus registros hasta los 8.52, acabando en décima posición. Disputó también los 60 metros vallas, en los que se quedó en semifinales con una mejor marca de 11.52. Y Samuel Carracedo debutó en las vallas para terminar en el puesto 13 con un tiempo de 14.69; y en los 300 metros fue el quinto en su semifinal con 50.29.

Arauia Al Bachere fue una de las noticias más bonitas de la jornada. Más allá de su medalla de oro en los 600 metros con 1:44.87, destacó su emoción al finalizar la prueba. Sergio Prieto corrió los 1.000 metros tirando desde el inicio hasta que a falta de 300 metros un punto le jugó una mala pasada. Ganó un bronce con 2:48.03 que supo a poco.

Los 3.000 metros de Laura Carracedo ofrecieron una de las carreras más vibrantes. De inicio a fin fue marcando los tiempos ayudada por Sara Guedes de la Atlética Lucense, y a falta de dos vueltas para el final ambas estaban en mínima estatal. Se disputaron la victoria y entraron en el mismo segundo. Laura fue medalla de plata con 10:53.82 y mínima para el Nacional de pista cubierta.

Sonia Rivadulla disputó las semifinales de los 300 metros muy fuerte desde el inicio procurando intentar la mínima que no salió, y debido al esfuerzo le sobraron 40 metros, pero hizo 44.34, su mejor registro de esta temporada y se metió en la final. Una final que decidió no competir. Sí lo hizo en los 60 metros vallas con unas semifinales fantásticas, logrando mejor marca con 9.91 como segunda y el billete a la final. En ella de nuevo pudo mejorar sus registros de la mañana, para hacer un tiempo de 9.74, cerca de la mínima nacional y lograr la medalla de bronce.