Tres años fuera por un grave accidente

Kinso llegó a A Estrada en el año 2011 después de tres años alejado del fútbol sala por culpa de un grave accidente de moto. "Esta fue la primera pista que pisé después del accidente. En Vilagarcía no tenía donde jugar y hablé con Marcos Sesar para preguntarle si podía venir a entrenar y me abrieron las puertas de par en par", recuerda. Esa oportunidad del equipo estradense en un momento complicado es algo que Kinso no olvida. Fue en 2008 cuando el por entonces joven jugador de 18 años fue atropellado por un coche cuando circulaba con su moto. "Me reventó por todos lados", explica. Rotura de cadera, muñeca, rodilla... Además de grandes daños internos condicionaron por completo los siguientes tres años del pequeño jugador. Una vez recuperado, Kinso buscó un nuevo lugar en el que poder seguir jugando al fútbol sala y lo terminó encontrando en A Estrada, en donde reconoce sentirse muy a gusto. Sin embargo, la herencia de aquel grave accidente todavía sigue marcando su día a día y en especial su trayectoria deportiva. A sus 29 años reconoce que los dolores y molestias son habituales en su cuerpo. A pesar de ellos, aguarda poder estar algunos años más jugando al fútbol sala. "Tiraré hasta que el cuerpo aguante", afirma un hombre sobrado de carácter, tanto dentro como fuera de la pista. En la actualidad es junto a Moro el jugador que más tiempo lleva en el Estrada Futsal y desde hace dos temporadas es el capitán del equipo. El pequeño jugador admite que este cargo supone una mayor "responsabilidad" para él pero también una forma de sentirse orgulloso.