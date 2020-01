Rodrigo Sanjurjo vence en el Máster nacional celebrado en Cartagena

El Club Bádminton A Estrada vivió un gran fin de semana. A las seis medallas conseguidas en Vegadeo dentro del circuito asturiano, se sumaron también otras tres obtenidas en el máster nacional sub 15 y sub 19 celebrado en Cartagena.

Rodrigo Sanjurjo fue el deportista más destacado al vencer en la modalidad individual sub 15, medalla a la que sumó un bronce en dobles mixto junto a su compañera Nikol Carulla (CB Alicante) esta vez participando en categoría sub 19, dos categorías por encima de su edad. El medallero lo cerraron Manuel Miguez y Clara Lamiño, que se llevaron el bronce en dobles mixto sub 15.

Cabe recordar que la Selección Española sub 17 ha hecho pública la convocatoria para el próximo Spanish U17 Open y en ella figura el jugador del Club Bádminton A Estrada Rodrigo Sanjurjo. El internacional español se celebrará en la localidad de Benalmádena (Málaga) del 7 al 9 de febrero.