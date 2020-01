- A nivel personal, regresa usted de una lesión que le cortó el ritmo.

- Sí, es cierto. Ya comencé la temporada lesionado y cuando volví estuve un tiempo entre el sí y el no. Cuando todo empezaba a salirme mejor tuve esa rotura en el abductor que me cortó la línea ascendente. Ahora me toca luchar otra vez. El otro día me salió un buen partido y creo que estoy cerca de mi máximo nivel para ayudar al equipo.

- Tiene sin embargo mucha competencia en su puesto.

- El centro del campo es la línea más fuerte que tenemos. Hay mucha variedad de jugadores. Eso es competencia. Sabes que tienes que estar a tu nivel para jugar. A mí me toca ponerle las cosas difíciles a Mariano.

- Y ha llegado el refuerzo de Iván.

- Iván es otro más a sumar. Es un jugador que nos puede dar mucho y es un jugador distinto a lo que tenemos. Lo bueno es que Mariano tenga donde escoger. Aquí los onces cambian mucho y el entrenador no se casa con nadie.

- ¿Contento tras su regreso a Tercera?

- La experiencia es muy buena. Es una categoría más igualada que cuando estuve. En aquellos años había equipos como Ferrol o Pontevedra que eran muy superiores. Este año no vi a ningún equipo con una superioridad aplastante. A nivel personal me veo bien. Sé que no soy un toro físicamente pero cada uno tiene que aportar lo que puede.