- Sí, es cierto. Ya comencé la temporada lesionado y cuando volví estuve un tiempo entre el sí y el no. Cuando todo empezaba a salirme mejor tuve esa rotura en el abductor que me cortó la línea ascendente. Ahora me toca luchar otra vez. El otro día me salió un buen partido y creo que estoy cerca de mi máximo nivel para ayudar al equipo.