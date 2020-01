Un regalo de Reyes para Brais

Brais González había pasado un tranquilo día en familia. En la víspera de Reyes tocó ver la cabalgata y tomar un chocolate antes de volver a su casa en Lalín, en la que pasaba sus días de descanso antes de volver a incorporarse al trabajo en el Frigoríficos do Morrazo. Lo que el joven jugador lalinense no sabía es que allí le aguardaba un regalo de Reyes anticipado. Habían llamado de la Selección Española Júnior, convocándolo de urgencia para la concentración previa al 4 Naciones. El lateral se incorporó ayer a los Hispanos, aunque no tuvo que irse muy lejos.

Brais González aguardaba con ilusión la convocatoria de Rodrigo Reñones para el torneo 4 Naciones que tendrá lugar en Estarreja (Portugal) del 10 al 12 de enero. Su participación en la concentración previa que tuvo lugar en Béjar en el mes de octubre y la buena temporada que está realizando en el Frigoríficos do Morrazo lo situaban en la terna de candidatos a estar entre los 16 convocados para la competición internacional. Sin embargo, finalmente el jugador dezano se quedó fuera de la convocatoria y de la concentración previa que tenía lugar precisamente en su casa, en Lalín.

Liberado de compromisos, Brais González emprendió camino a la capital dezana para pasar unos días en familia. La sorpresa llegó sin embargo en la noche del pasado domingo. Recién llegado de la cabalgata de Reyes Brais supo que la selección española había llamado para convocarlo de urgencia. El aviso del seleccionador Rodrigo Reñones se produjo después de que Alberto Díaz, lateral izquierdo del Alcobendas, sufriera una lesión. En la mañana de ayer, el jugador formado en el Balonmán Lalín se sumó a la disciplina de los Hispanos Júnior. Lo hizo con una sesión de vídeo por la mañana y por la tarde con un entrenamiento en un Lalín Arena que conoce bien y que ahora lo verá debutar defendiendo la camiseta de la selección júnior.

Cabe recordar que no es la primera convocatoria de Brais González por el combinado nacional. En su etapa como cadete y juvenil participó en diversas concentraciones, hasta que finalmente fue convocado por la selección española Promesas para disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud en Foje Györ (Hungría). Esta temporada sin embargo, el jugador lalinense dio un paso adelante en su carrera deportiva con su fichaje por el Frigoríficos do Morrazo. Terminada su etapa como juvenil y con 18 años cumplidos en agosto el joven jugador aceptó el reto de intentar hacerse un hueco en Asobal y aprender de la experiencia.

Su temporada hasta ahora no ha podido ir mejor. Tras unas jornadas, el lateral logró ir ganando minutos en el primer equipo y su progresión ha sido constante. Buena muestra de ello es su evolución física, ganando once kilos de masa muscular desde junio, un trabajo de gimnasio con el que el club del Morrazo busca que el lateral pueda competir cara a cara en Asobal sin el condicionante físico. Esta evolución se vio reforzada además con su primera convocatoria por la selección júnior y ahora, de manera inesperada, para el 4 Naciones, torneo en el que España se medirá a Alemania, Portugal y Francia.

La llamada de Rodrigo Reñones pilló tan de sorpresa al jugador lalinense que ni siquiera estaba preparado para poder sumarse a la convocatoria. "Mi madre tuvo que ir a Cangas a por mis zapatillas porque aquí solo tenía unas viejas", reconoció Brais, quien se mostró "muy contento" de poder sumarse a un grupo que ya conoce tras la concentración de Béjar. Lamentó sin embargo el hecho de que su convocatoria llegase tras la lesión de un compañero. Una vez en la lista, aguarda poder aportar su granito de arena y aprender de una experiencia que además tiene el aliciente de comenzar en casa, con un partido mañana a las 20.00 horas contra el Embutidos Lalinense.

Esta convocatoria supone un paso más en la ilusionante trayectoria del joven jugador lalinense.