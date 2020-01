El Estradense recupera efectivos ante el Silva

El Estradense visita hoy a partir de las 18.30 horas el campo de A Grela para enfrentarse al Silva, un rival directo en la zona media de la clasificación de la Tercera Gallega a falta de solo dos jornadas para que finalice la primera vuelta. Los rojillos llegan a esta jornada en la décima posición con 21 puntos, los mismos que tienen los coruñeses,que se encuentran un puesto por detrás en la tabla. El Silva destaca por sus buenos números defensivos, con solo 16 goles encajados en 17 partidos. Sus números mejoran además cuando juegan en su feudo.

El entrenador del Estradense, Alberto Mariano, destacó lo peligrosa que es esta salida, ante un rival que no regala nada y que sabe aprovechar bien sus oportunidades. "En casa son un equipo muy difícil. Son agresivos y juegan muy juntos. Trabajan bien y saber llevar el tempo de los partidos. Son un rival que en ningún caso se va a suicidar. Si queremos ganar, vamos a tener que pelearlo. Intentaremos hacerlo con nuestro juego pero si no lo logramos no tenemos problema en ir a la guerra", manifestó al tiempo que destacó el buen juego a balón parado del Silva como gran peligro a tener en cuenta.

Para este partido y tras el parón de Navidad, Mariano recuperará dos hombres importantes en su esquema, los centrocampistas Brais Vidal y Ube. Esto deja a Porrúa, Jorge y Samu como únicas bajas, por lo que tendrá que realizar descartes. Entre las posibilidades que tiene Mariano para esta jornada se encuentra ya el último fichaje, Iván García, aunque ha realizado pocos entrenamientos por una gastroenteritis.