Vea, Silleda y Lamela se meten en la tercera ronda del torneo

Pobre balance de los equipos de Deza y Tabeirós-Montes tras la segunda ronda de la Copa do Sar de fútbol aficionado. Sólo tres escuadras de las once participantes consiguieron clasificarse para los dieciseisavos. Se trata de Vea, Silleda y Lamela, que consiguieron deshacerse de sus respectivos contrincantes, y en el caso de los de Outeiriño tuvieron que disputar la muerte súbita tras empatar durante el tiempo reglamentario. El cuadro trasdezano igualó un 2-0 a la hora de partido frente al Furia Athletic Club con sendos tantos de Diego Suárez y Diego Peón. Finalmente, el equipo franjirrojo se impuso por 2-3 en los penaltis.

Por su parte, Guimarei y Lamela también siguen en la Copa do Sar con resultados similares en sus respectivos compromisos. Los primeros vencieron por 1-2 en el derbi estradense frente al Guimarei. David Duarte adelantó al Vea a los 53 minutos, mientras que Antonio Lamiño igualó dos minutos después. Fabiano Soares fue el autor del tanto de la victoria visitante en el 81. Y el Lamela se impuso por 2-1 al Queiruga en Mularedos. Jose Vázquez anotó el primero de los locales a los 9 minutos y Diego Montaos empató en el 80. El gol de la victoria local fue obra de Ricardo Ulla a falta de siete minutos para el final.

La cruz de la jornada fue para el resto de equipos de las dos comarcas, que quedaron apeados del torneo. El Cogal Rodeiro cayó en casa del Dubra por 2-1, el Agrupación Estudiantil no pudo con el Santa Cruz de Montaos en San Martiño (3-4), El Bandeira fue eliminado en los penaltis por el Carreira (1-1), el Vilatuxe no pudo con el Luaña en el Cortizo sintético (0-3), el Laro fue superado por el Unión en Agro Novo en un encuentro que terminó con un marcador de 2-4, el Cruces fue apeado desde los once metros tras empatar (2-2) con el Flavia en O Camballón, el Praíña perdió por 2-0 en el campo del O Pino y el Val do Ulla UD dijo adiós a la competición copera tras caer por la mínima (1-0) en A Barrosa, feudo del Villestro. La siguiente ronda está previsto que se dispute el próximo domingo 23 de febrero, aunque algunas de las fechas podrían resultar modificadas en función de los compromisos de los equipos.