Once equipos de la zona disputan la segunda ronda de la Copa do Sar

Un total de once conjuntos de Deza y Tabeirós-Montes juegan esta tarde la segunda ronda de la Copa do Sar. Los encuentros de los equipos de ambas comarcas programados para hoy son los siguientes: Villestro-Val do Ulla UD (17.00 horas); O Pino-Praíña (17.00 horas); Cruces-Flavia (17.00 horas); Laro-Unión (16.00 horas); Vilatuxe-Luaña (17.00 horas); Bandeira-Carreira (17.00 horas); Agrupación Estudiantil-Santa Cruz de Montaos (16.30 horas); Dubra B-Cogal Rodeiro (17.00 horas); Furia Athletic-Silleda (16.30 horas) y Guimarei-Vea (16.00 horas). Las eliminatorias son a partido único y los que consigan pasar disputarán los dieciseisvaos de una competición que este año cumple su cumpleaños número 53.

El filial rojillo se impuso al Club Deportivo Lalín en el partido adelantado de los treintaidosavos disputado el pasado lunes en el Novo Municipal. Andrés y Xenxo fueron los autores de los dos goles del Estradense B en un intenso partido donde los de A Estrada firmaron una completa primera mitad. El que también ya está clasificado para la siguiente ronda de la Copa do Sar es el SD Compostela B, que venció por un claro 2-5 al Cures SD en su eliminatoria de treintaidosavos. Ayer también estaba previsto que se disputaran los duelos ADC Cruído-Lesende y SD Valiño-SD Urdilde, que al cierre de esta edición todavía no habían concluido.