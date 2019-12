Un cierre de año con sabor a victoria

El Club Bádminton A Estrada cerró el año competitivo con una nueva lluvia de medallas para sus integrantes de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 19. En total, los jugadores estradenses se hicieron con seis preseas durante su participación en la prueba organizada el pasado sábado en la ciudad de Oviedo. La capital asturiana acogió la última prueba del circuito regional correspondiente a 2019, con una amplia representación del CB A Estrada junto a lo más granado del bádminton astur. Los gallegos volvieron a demostrar su excelente momento de forma en un torneo de muy alto nivel subiendo seis veces al podio del torno ovetense.

En categoría Sub 13, Izíar Barcala se llevó la medalla de oro formando pareja con Lía Illán, jugadora del Ravachol Pontevedra, después de encontrar rivales durante la competición entre las otras duplas femeninas. Mientras tanto en Sub 15, Alejandro Barcala y Rubén Comerón fueron los vencedores en dobles masculinos, además de sumar un bronce cada uno en individual tras protagonizar ambos un completo circuito. Como no podía ser de otra forma, las hermanas Ana y María Carbia volvieron a ser las mejores en su categoría, llevándose también el torneo asturiano en dobles tras sumar por victorias todos sus encuentros en Oviedo. El medallero para el Club Bádminton A Estrada lo cerró Pablo Loureiro en categoría Sub 19, con la plata conseguida en el dobles masculino formando pareja junto a Kevin Huarquila (Riosa).

El Bádminton A Estrada dice adiós al año en el que, entre otros logros, su jugador Manu Brea fue elegido mejor deportista masculino de A Estrada 2019 después de conseguir el número 1 del ranking nacional individual y el número 3 en los dobles. Brea recibió el premio el pasado miércoles 18 de diciembre durante la gala que tuvo lugar en el Teatro Principal de la localidad y a la que asistieron cerca de cuatro centenares de personas.